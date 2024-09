SPD-Kanzlerkandidatur: Müntefering: K-Frage in der SPD noch offen

1 Hält die K-Frage in der SPD für noch offen: Franz Müntefering. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa

In der Vergangenheit sorgte die K-Frage meist in der Union für Debatten. Für die Wahl 2025 kommt dies womöglich auch auf die SPD zu.











Berlin - Die Kanzlerkandidatenfrage in der SPD ist aus Sicht des früheren SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzenden Franz Müntefering noch nicht zugunsten von Olaf Scholz entschieden. "In der SPD gibt es Gremien und Regeln, nach denen solche Entscheidungen getroffen werden", sagte der 84-Jährige dem "Tagesspiegel". "Das wird alles eingehalten. Und irgendwann 2025 beschließt der Parteitag: Wir machen das in folgender Konstellation. So lange muss man warten, so lange ist die K-Frage offen."