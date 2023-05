1 Olaf Scholz muss aufholen, wenn er Angela Merkel im Kanzleramt beerben will. Foto: Lipikom/Michael H. Ebner

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz erklärt im Interview, wie er sich vom laut Umfragen aktuellen Platz drei an die Spitze schieben will, warum die Christdemokraten aus seiner Sicht dringend in die Opposition müssen – und warum er das Thema Gendern mit großer Gelassenheit sieht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Berlin - Warm ist es an diesem Sommermorgen in Berlin. Anstelle eines kühlen Wassers braucht Olaf Scholz aber erst einmal einen Kaffee. Es ist zwar erst kurz nach neun Uhr, der SPD-Kanzlerkandidat hat aber bereits zwei Interviews gegeben, als er sich mit unserer Zeitung zum Gespräch trifft. Der Wahlkampf hat begonnen – und Scholz muss aufholen, wenn er Angela Merkel im Kanzleramt beerben will.