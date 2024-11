SPD-Kanzlerkandidat: Bei der SPD hat Bundestagswahl durchaus mit Fasching zu tun

1 Wenn Olaf Scholz (rechts) Kanzlerkandidat sein will – soll er doch. So die Devise bei Sozialdemokraten wie Boris Pistorius (links). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Bemitleidenswert geschlossen steht die SPD hinter Olaf Scholz. Das Abwinken Boris Pistorius' zur Kanzlerkandidatur ist da Zeichen gesunden Menschenverstands. Trotzdem könnte vor der Wahl noch Bewegung in die Debatte kommen, meint Wolfgang Molitor.











Die saarländische SPD macht sich vor dem Bundestagswahltag am 23. Februar ernste Sorgen. Nicht darüber, ob sie bis dahin mit einem rot-grünen Reste-Kanzler beim Wähler verlorenen Boden gut machen kann oder ob nicht doch noch ein flotter Wechsel von Olaf Scholz zu Boris Pistorius die mageren Erfolgsaussichten etwas verbessern könnte. Ihre Generalsekretärin treibt anderes um: Der spaßbefreite Wahlsonntag liegt nämlich „mitten in der Fastnachtszeit“, und da stehe „eigentlich die Organisation von Prunksitzungen und Umzügen im Vordergrund“, sagt Esra Limbacher. So sind sie, die Genossen und Genossinnen: Immer lustig und mit dem Blick fürs Wesentliche.