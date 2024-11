SPD-Fraktionschef in Berlin: Bundestag soll am 16. Dezember über Vertrauensfrage abstimmen

1 Neuwahlen sollen am 23. Februar stattfinden. Foto: dpa/Fabian Sommer

Der Bundestag soll am 16. Dezember über die Vertrauensfrage abstimmen. Am 11. Dezember werde Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Vertrauensfrage schriftlich stellen, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich am Dienstag in Berlin. Diesen Vorschlag würden er und Unions-Fraktionschef Friedrich Merz gemeinsam Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterbreiten, Neuwahlen sollen demnach dann am 23. Februar stattfinden.