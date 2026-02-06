SPD: Die Nöte der Sozialdemokraten

Die älteste deutsche Partei steckt in einer Identitätskrise. Sie muss um ihren Rang als Volkspartei bangen, meint unser Autor Armin Käfer.
Der SPD stehen schwierige Zeiten bevor. Die Dramatik dieser Perspektive wird bei einem kurzen Blick zurück deutlich. Schon die jüngere Vergangenheit verlief nicht rosig: ein gescheiterter Kanzler und Stimmenverluste bei 13 von 18 Landtagswahlen in den letzten fünf Jahren. Die 2026 anstehenden Wahlen verheißen auch nichts Gutes. Ein neues Grundsatzprogramm soll helfen. An diesem Samstag will der SPD-Vorstand die ersten Weichen stellen. Die älteste deutsche Partei steckt in einer Identitätskrise.