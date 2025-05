SPD-Chefin: Saskia Esken ist übel mitgespielt worden – ihr Rückzug ist aber richtig

1 Saskia Esken macht den Platz frei. Foto: Carsten Koall/dpa

Saskia Esken konnte für die SPD nie breite Schichten ansprechen, hat sich aber wichtige Verdienste um die Partei erworben. Der Umgang mit ihr war zuletzt unterirdisch. Dass sie nun für andere den Platz freimacht, ist aber richtig, kommentiert Tobias Peter.











Ist Saskia Esken die schlechteste SPD-Vorsitzende aller Zeiten? So, wie zuletzt in- und außerhalb der Partei über sie diskutiert worden ist, liegt das aus der Sicht vieler Menschen nahe. Gleichzeitig gilt: Esken gehört nachweislich zu den erfolgreichen Vorsitzenden der SPD. In ihre Amtszeit fällt der Wahlsieg von Olaf Scholz bei der Bundestagswahl 2021. Vergleichbares hat Sigmar Gabriel in acht Jahren als Chef der SPD nicht vorzuweisen. Ja, Esken ist auch mitverantwortlich für die historische Wahlniederlage in diesem Jahr. Ebenso wie Lars Klingbeil, der nun Vize-Kanzler und Finanzminister ist.