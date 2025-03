Panzerkaserne in Böblingen: „Supermarkt für Soldaten“ kommt nach langer Hängepartie jetzt doch

Faszinierendes Himmelsereignis Partielle Sonnenfinsternis in Weil der Stadt

Am 29. März 2025 gibt es in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Zu Mittag verdeckt der Mond teilweise die Sonne. Dieses Spektakel und ein interessantes Programm können in der Sternwarte in Weil der Stadt beobachtet werden.