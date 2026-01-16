Spatenstich für neue Wärme: Umstrittene Energiezentrale in Echterdingen – Kretschmann lobt Mut und Klugheit

Die Stadt investiert 7,5 Millionen Euro in den Bau der neuen Energiezentrale mitten im Ort. Der Landesvater kehrt zum Spatenstich an seinen einstigen Wohnort zurück.
Da hatte der Ministerpräsident Winfried Kretschmann die richtigen Worte mitgebracht für die Veranstaltung an diesem luftigen Donnerstagvormittag in der historischen Ortsmitte von Echterdingen: „Die Energie- und Wärmewende vollzieht sich nicht durch schöne Worte, sondern durch kluges und mutiges Handeln wie hier in Leinfelden-Echterdingen“. Gefeiert wurde der erste Spatenstich der neuen Energiezentrale mitten im Ort im Ambiente von Stephanuskirche, Zehntscheuer und Alter Schule.