Spaß auf dem roten Teppich: Billie Eilish feiert Premiere ihres 3D-Konzertfilms mit James Cameron

Billie Eilish hat ihren Konzertfilm "Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live in 3D)" in London vorgestellt. An ihrer Seite auf dem roten Teppich: Co-Regisseur James Cameron. Die beiden zeigten sich bestens gelaunt.

Billie Eilish (24) hat ihren neuen Konzertfilm in London gefeiert. Am Dienstagabend lief die Sängerin im Odeon Luxe Leicester Square über den roten Teppich zur Premiere von "Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live in 3D)". An ihrer Seite: niemand Geringeres als Hollywood-Regisseur James Cameron (71), der das Projekt als Co-Regisseur mit ihr gestaltet hat.

Der Film, der die Konzerte ihrer Welttournee in dreidimensionaler Bildtechnik einfängt, läuft am 7. Mai in den Kinos an. Der Film wurde primär während ihrer Konzerte in der Co-op Live Arena in Manchester aufgenommen. Er zeigt neben den Live-Performances auch exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke.

Sie war nicht von Anfang an begeistert

Dass Eilish überhaupt vor der Kamera stehen wollte, war zunächst keineswegs selbstverständlich. Im Gespräch mit dem Magazin "Elle" räumte sie ein, dass sie der Idee anfangs ablehnend gegenüberstand. "Anfangs dachte ich: 'Ich will keine Dokumentation machen'." Den Grund lieferte sie gleich mit: Zwischen ihrem 15. und 18. Lebensjahr habe sie bereits eine Doku gedreht und sei in dieser Zeit drei Jahre lang ununterbrochen gefilmt worden. Heute halte sie ihr privates Leben bewusst aus der Öffentlichkeit heraus.

Spannend ist auch, wie die Zusammenarbeit mit dem "Avatar"- und "Titanic"-Regisseur überhaupt zustande kam. Üblicherweise laufen solche Anfragen über Management und Team, wie Eilish im "Elle"-Interview erläuterte. In diesem Fall sei die Information aber auf einem deutlich persönlicheren Weg zu ihr gelangt: über ihre Mutter. Diese habe ihr erzählt, dass James Cameron ihre Shows aus der Ferne mit großer Begeisterung verfolge.

Aus dieser Faszination des Regisseurs für die Live-Auftritte der Musikerin entstand schließlich das gemeinsame Projekt. Cameron, der für seine wegweisende Arbeit mit 3D-Technologie bekannt ist, war auch beim Branchen-Event CinemaCon bereits an Eilishs Seite aufgetreten, um den Film zu bewerben.