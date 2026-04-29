Spaß auf dem roten Teppich: Billie Eilish feiert Premiere ihres 3D-Konzertfilms mit James Cameron

Billie Eilish hat ihren Konzertfilm "Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live in 3D)" in London vorgestellt. An ihrer Seite auf dem roten Teppich: Co-Regisseur James Cameron. Die beiden zeigten sich bestens gelaunt.
Billie Eilish (24) hat ihren neuen Konzertfilm in London gefeiert. Am Dienstagabend lief die Sängerin im Odeon Luxe Leicester Square über den roten Teppich zur Premiere von "Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live in 3D)". An ihrer Seite: niemand Geringeres als Hollywood-Regisseur James Cameron (71), der das Projekt als Co-Regisseur mit ihr gestaltet hat.