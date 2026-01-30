Sparzwänge in Stuttgart: Stadtbibliothek schließt früher – „19 Uhr wird schon knapp“

Weil die Stadt Stuttgart sparen muss, schließt die Stadtbibliothek am Mailänder Platz von Februar an zwei Stunden früher. Ein Besuch am Abend zeigt: Für manche ist das ein Problem.
Stadtbibliothek am Mailänder Platz, vierter Stock, am frühen Abend: Parfait und Sony sitzen auf einer der Bänke an der Galerie. Vor sich haben sie dicke Bücher liegen. Die beiden lernen. Der 26-jährige Parfait und der ein Jahr jüngere Sony kommen gerne in die Bibliothek, gerade am Abend – hier ist es ruhig und es gibt die Lehrbücher, die sie brauchen. Die beiden haben bald Prüfungen. Sie machen an der Kolpingschule eine Ausbildung zur Pflegefachkraft.