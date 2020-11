1 Wird das Laub am Straßenrand noch abgeholt? Und wann? Foto: factum/Simon Granville

Die Stadt Ludwigsburg wollte in der Krise Geld sparen, stößt dabei aber mit einer Maßnahme auf besonders viel Unverständnis. Auf eine Kraftprobe will es die Verwaltung inzwischen nicht mehr ankommen lassen.

Ludwigsburg - Wer hätte das gedacht? Von allen Sparmaßnahmen, die Ludwigsburg im Frühjahr auf die Schnelle beschlossen hat, bringt ausgerechnet die Absage der herbstlichen Abholung von Laub viele Bürger auf die Palme. Die Verwaltung erhoffte sich eine Einsparung von 130 000 Euro, um auch damit den wegen Corona in Schieflage geratenen Haushalt etwas zu entlasten. Doch viele sind empört: Hier werde an der falschen Stelle gespart, schimpfen sie in Protestmails an die Stadt und an die Zeitungsredaktion.

„Wir sind optimistisch rangegangen“, sagt Bürgermeister Michael Ilk. „Wir haben Kassensturz gemacht und gesehen, dass die Finanzen wegen Corona im Tiefflug sind.“ Deshalb habe man nach regelmäßigen Ausgaben gesucht, die vielleicht verzichtbar sind. Das war im Frühjahr, als an den Bäumen eben erst die jungen Blätter grünten.

Kür oder Pflicht?

Dass die Stadt daraufhin den Frühjahrsputz ausfallen ließ und den Sommer über nur zwei der mehr als 20 Brunnen in in Betrieb genommen hat, haben die Leute hingenommen. Doch jetzt, im Herbst, als sich zeigte, wie viel Laub da an Gehwegen und Straßenrändern liegen bleibt, war das Verständnis aufgebraucht.

Entrüstete Bürger erwarten wie bisher, dass die Stadt die Laubsäcke kostenlos zur Verfügung stellt und sie dann auch kostenlos abholt. Auch dafür zahlten sie schließlich ihre Steuern.

Doch Ilk widerspricht. „Die Abholung des Laubs ist eine freiwillige Leistung der Stadt.“ Solange in Ludwigsburg die Steuereinnahmen sprudelten, habe man den Bürgern das Laubproblem gern abgenommen und die etwa 30 000 Säcke eingesammelt. „Aber das ist eigentlich ein Luxus gewesen“, sagt der Bürgermeister, „und die Zeiten haben sich mit der Pandemie geändert.“ Ilk verweist darauf, dass die Bürger dazu verpflichtet sind, das Laub zu rechen und selbst zum Häckselplatz zu bringen: „Es gibt dafür eine entsprechende Satzung, das ist quasi ein Teil der Kehrwoche.“

„Eine riesige Sauerei“

Eine Briefschreiberin aus der Oststadt beharrt aber darauf, dass das nicht jedem zumutbar sei. Betroffen seien davon schließlich auch Menschen, die kein eigenes Auto hätten oder die diese Aufgabe schon aufgrund ihre Alters nicht leisten könnten: Das mit dem Laub sei „eine riesige Sauerei“. Im Rathaus habe man darauf gezählt, dass auch in diesem Fall die Nachbarschaftshilfe greife, sagt Ilk. Das sei ja auch beim Schneeräumen nötig, wenn eine Person selbst nicht in der Lage sei, die Wege frei zu kehren.

Tatsächlich aber hat auch die Stadt erkannt, dass sich die Situation mittlerweile verschärft hat, weil das Laub nun vielerorts schon so lange draußen liegt. „Wir haben Verständnis für die Bürger.“ Darum werde man es auch nicht auf eine Kraftprobe ankommen lassen. Das allerdings könne nicht so weit gehen, dass dieser Sparbeschluss komplett rückgängig gemacht werde. „Unsere Mitarbeiter von der Straßenreinigung werden Säcke am Straßenrand abholen – sobald sie die nötigen Kapazitäten dafür haben.“ Darauf allerdings solle sich niemand verlassen. Denn: „Das kann dauern“, sagt Ilk, „und die Plastiksäcke weichen auf und platzen.“

Bürger können Laubsäcke kaufen

Unterm Strich ist absehbar, dass Ludwigsburg das angepeilte Sparziel von 130 000 Euro beim Laubsammeln in diesem Jahr sicher nicht schaffen wird. „Ich hoffe aber, dass wir wenigstens noch die Hälfte davon einsparen“, sagt Ilk.

Für das nächste Jahr plane die Verwaltung statt einer Gratisausgabe den Verkauf von kompostierbaren Laubsäcken. Diese könnten dann drei oder vier Euro kosten und damit wäre auch deren Entsorgung durch die Mitarbeiter der Straßenreinigung zum Teil finanziert.