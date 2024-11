Sparprogramm: In der Krise schwindet bei VW die Solidarität

In der Krise schwindet bei VW die Solidarität

1 Die VW-Belegschaft protestiert gegen geplante Kürzungen. Die Wolfsburger IG Metall verweist zudem auf Porsche und Audi, die weniger Gewinn erzielt hätten. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Muss der Konzern bei Porsche sparen statt bei VW? Die Forderung zeugtvon Konflikten im Unternehmen, meint unser Kommentator.











Angesichts des Spardrucks im Volkswagen-Konzern wird der Ton rauer – nicht nur zwischen Gewerkschaft und Unternehmensleitung, sondern auch innerhalb der Belegschaft. Die IG Metall in Wolfsburg wehrt sich dagegen, dass die Kernmarke Volkswagen, in der ihre Mitglieder arbeiten, für die schlechten Konzernzahlen verantwortlich gemacht wird. Schließlich sei der Gewinnrückgang bei Porsche und Audi seit Jahresanfang noch wesentlich größer gewesen – was stimmt. Die deutlich mitschwingende Botschaft dieser Aussage lautet: Statt im Norden bei Volkswagen mit Werksschließungen zu drohen, solltet ihr lieber im Süden bei Porsche und Audi sparen.