Sparpläne in Stuttgart: Massive Kürzungen im Ganztag – „Nur noch eine Verwahrung der Kinder“

Der Sparhaushalt trifft wohl auch den Ganztag an den Grundschulen. Das hätte immense Folgen für Kinder und Eltern, warnen Fachkräfte und schlagen Alarm. Es geht auch um viele Jobs.
An diesem Winternachmittag ist die Grundschule Heumaden voller Leben. Viele Kinder haben es eilig, weil es noch einiges zu entdecken gibt. Beim Naturschutzbund Nabu zum Beispiel können Weihnachtsdekorationen gebastelt werden. Der örtliche Sportverein hat in der Turnhalle eine Bewegungslandschaft aufgebaut. Es ist viel los, die Schule hat zum „Tag der offenen Tür im Ganztag“ eingeladen, und viele Eltern sind gekommen.