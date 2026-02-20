Fellbach muss an allen Ecken und Enden sparen – und nun auch am eigentlich vorgesehenen Dach über dem Kirchplatz. Das reduziert die Kosten für die Neue Mitte um 1,16 Millionen Euro.
Die aktuellen Sparpakete in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) haben es in sich. Schließlich geht es darum, die Ausgaben generell um mehrere Millionen Euro zu reduzieren, damit das zuständige Regierungspräsidium Stuttgart den Etat für 2026 als genehmigungsfähig einstuft. Da müssen etliche Projekte verschoben oder gar ganz aufgegeben werden, was sicher manchen Widerstand auslösen dürfte.