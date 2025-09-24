Sparpaket in Marbach: Hallenbad, Schillerpreis und Schullandheime auf der Marbacher Streichliste

Die Stadt Marbach (Kreis Ludwigsburg) will ein großes Sparpaket schnüren. Inbegriffen sind mehrere Großprojekte – doch auch Vereine und Schulen sind betroffen.
Die Stadt Marbach ist finanziell gehörig ins Trudeln gekommen, die Einnahmen können mit den Ausgaben nicht mehr Schritt halten. Vor dem Hintergrund hatte der Bürgermeister Jan Trost schon im März angekündigt, dass man Entscheidungen treffen müsse, die teils schmerzhaft seien. Allerdings blieb nebulös, wo genau und in welchem Umfang der Rotstift angesetzt werden soll. Doch nun liegt das erste große Sparpaket auf dem Tisch, das eine Haushaltsstrukturkommission erarbeitet hat. Es sieht Einschnitte auf vielen Ebenen vor, vom Vereins- bis zum Schulwesen.