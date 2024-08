Sparmaßnahmen wegen Auftragsrückgang: Erste Gehaltskürzungen bei Trumpf im September

1 Der Trumpf-Konzern mit Stammsitz in Ditzingen muss wegen der schwachen Auftragslage 300 Millionen Euro einsparen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die Sparmaßnahmen beim Ditzinger Maschinenbau- und Laserkonzern Trumpf führen im September erstmals zu Gehaltseinbußen für einen Teil der Belegschaft. Nach Auskunft von Personalvorstand Oliver Maassen werden Arbeitszeit und Bezüge von rund acht Prozent der 6400 Beschäftigten am Stammsitz in Ditzingen um zehn Prozent gekürzt. Die Zahl der Betroffenen wird in den kommenden zwölf Monaten sukzessive ansteigen.