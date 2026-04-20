Sparkurs weiter verschärft: Rems-Murr-Kliniken bleiben tief im Minus – Kreis zieht Konsequenzen

Obwohl der eingeschlagene Sparkurs Erfolge zeitigt, schreiben die Kliniken hohe Verluste. Der Kreistag hat nun eine angepasste Strategie beschlossen – und ein zentrales Ziel korrigiert.
Der Druck ist spürbar. In den Rems-Murr-Kliniken wird längst nicht mehr nur über Medizin gesprochen, sondern über Zahlen – und über Grenzen. Der Kreistag hat am Montag in Murrhardt die nachjustierte Medizinkonzeption beschlossen und damit einen Kurs bestätigt, der außer von Vision vor allem von Notwendigkeit geprägt ist.