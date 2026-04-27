Sparkurs in Esslingen: Stadt plant drastische Einschnitte – 103 Sparmaßnahmen vorgelegt

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind in Esslingen dramatisch gesunken, die wirtschaftliche Lage gilt als schwierig. Nun kündigte die Stadt einen strikten Sparkurs an.
Bereits im Herbst 2025 kündigte die Stadt Esslingen an, aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage und der stark abnehmenden Einnahmen in der Stadtverwaltung Stellen im dreistelligen Bereich einzusparen. Seit Montag gibt es nun zahlreiche weitere konkrete Vorschläge, wie die Sach- und Personalkosten drastisch reduziert werden sollen. Außerdem sollen die Steuern erhöht werden.