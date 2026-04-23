Ditzingen plant umfassende Kürzungen. Doch selbst drastische Maßnahmen genügen womöglich nicht. Das wurde den Stadträten so richtig am Dienstagabend bewusst.
Die „Liste der Grausamkeiten“ ist lang, die den Stadträten am Dienstag auf den Tisch gelegt wurde: Schließung der Bürgerämter, Verwaltungsstellen und der Stadtteilbibliotheken in Hirschlanden und Schöckingen, kürzere Öffnungszeiten in Hallenbad und Sauna, Einführung von kostenpflichtigem Parken auf städtischen Parkplätzen, weniger Vereinsförderung, Personalabbau durch Fluktuation – so lauten einige der Vorschläge der Verwaltung, mit denen sich der Gemeinderat in den nächsten Wochen befassen wird.