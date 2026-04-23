Die „Liste der Grausamkeiten“ ist lang, die den Stadträten am Dienstag auf den Tisch gelegt wurde: Schließung der Bürgerämter, Verwaltungsstellen und der Stadtteilbibliotheken in Hirschlanden und Schöckingen, kürzere Öffnungszeiten in Hallenbad und Sauna, Einführung von kostenpflichtigem Parken auf städtischen Parkplätzen, weniger Vereinsförderung, Personalabbau durch Fluktuation – so lauten einige der Vorschläge der Verwaltung, mit denen sich der Gemeinderat in den nächsten Wochen befassen wird.

Ziel ist es, langfristig jedes Jahr 4,6 Millionen Euro im laufenden Betrieb einzusparen. Es ist die einzige Möglichkeit, welche die Stadt Ditzingen aus Verwaltungssicht hat, um in Zeiten plötzlich einbrechender Gewerbesteuerzahlungen weiterhin selbstbestimmt agieren zu können. Laufende Projekte wie der Bau der Doris-Leibinger-Schule sollen aber abgeschlossen werden, auch ein Mindeststandard an Angeboten und Dienstleistungen soll erhalten werden.

Ditzingen: Neue Kredite könnte die Stadt nicht zurückzahlen

Andere Möglichkeiten hat die Stadt den Schilderungen zufolge nicht mehr, als Gebühren zu erhöhen und Ausgaben massiv zu reduzieren, also auch Leistungen zu streichen. Grundstücke können nur einmal verkauft werden, und neue Kredite darf die Stadt laut der Kontrollbehörde in ihrer Situation nicht mehr aufnehmen. Denn sie hätte kein Geld, um den Kredit zu tilgen. Die Zahlen aus dem ersten Quartal 2026 untermauern dies: Laut dem Kämmerer liegt das Defizit im laufenden Betrieb bei 3,6 Millionen Euro, zehn Millionen sind an Kassenkrediten aufgenommen.

Wie soll das Sparkonzept umgesetzt werden, das auf dem aufsattelt, was bisher schon getan wurde? Es war ein Moment, in dem es in der Diskussion still wurde im ungewöhnlich voll besetzten Sitzungssaal. Ärger, Frust, Enttäuschung, die sich in den Wortmeldungen der Stadträte in den Minuten zuvor Bahn gebrochen hatten, rückten in den Hintergrund; die „Ernüchterung“, mit denen der Oberbürgermeister Michael Makurath nach eigenem Bekunden die Reaktionen der Räte aufgenommen hatte, war artikuliert.

Plötzlich verfingen die Worte des Oberbürgermeisters. Es war der Moment, in dem klar wurde, dass die vorliegende Liste der Sparvorschläge kein Entweder-oder enthält. Würde doch selbst alles zusammengenommen nicht ausreichen, um fortan jedes Jahr 4,6 Millionen Euro aus dem laufenden Betrieb einzusparen. Die Anstrengungen werden darüber hinaus gehen müssen.

Grundsätzliche Fragen: Welche Angebote sollen erhalten bleiben?

Der parteilose Oberbürgermeister, zugleich Vorsitzender des Gemeinderats, hatte weder die Stimme erhoben noch andere Worte gewählt. Er hatte den Gedanken wiederholt, den die Verwaltung dem Papier zugrunde gelegt hatte: Weil die Einsparungen so langfristig erzielt werden müssen, müssten die Räte zunächst die politische Entscheidung über ein Angebot für die Bürger fällen. Soll ein Angebot wie eine Bücherei oder Bürgeramt gestrichen werden, an dem sie in guten Zeiten festgehalten hatten? Sollen fortan Gebühren erhoben werden, die sie politisch bisher immer ablehnten? Über Cent- und Eurobeträge zu diskutieren, welche die eine oder andere Maßnahme einbringen würde, würde aus Sicht der Verwaltung keine Option mehr sein, weil selbst in Summe nicht ausreichend.