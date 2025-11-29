Sparkurs im ÖPNV: Neue Busverbindungen gefallen nicht allen

Von Dezember an gibt es neue und geänderte Busverbindungen im Schurwald und im Raum Eislingen – Eltern in nördlichen Göppinger Stadtteilen sind damit nicht zufrieden.
Erstmals hat der Landkreis Göppingen Busverkehre europaweit neu ausgeschrieben, gleich mehrere neue Linien nehmen jetzt zum 1. Dezember ihren Betrieb auf. Zum gleichen Zeitpunkt baut der Verband Region Stuttgart die Relex-Expressbuslinie X93 Göppingen-Lorch von einem Stunden- zu einem Halbstundentakt aus. Bei der Vorstellung der neuen Verbindungen am Göppinger Bahnhof sagte Landrat Markus Möller: „Die Entscheidung über die Rahmenbedingungen einer europaweiten Ausschreibung der Busverkehre wurde bereits vor meiner Amtszeit in den Kreisgremien getroffen. Sie ist ein wichtiger Schritt, um den ÖPNV im Landkreis langfristig verlässlich und rechtssicher aufzustellen.“