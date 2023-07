1 Daimler-Finanzchef Harald Wilhelm: Im Frühjahr haben wir Simulationen gefahren, um sicherzustellen, dass wir zu jedem Zeitpunkt der Krise zahlungsfähig sind. Foto: picture alliance/dpa/Michael Kappeler

Der Autokonzern Daimler konzentriert sein Augenmerk darauf, zahlungsfähig zu bleiben. Deshalb appelliert der Vorstand an die Beschäftigten, Rechnungen künftig so spät wie möglich zu bezahlen.









Stuttgart - Der Stuttgarter Daimler-Konzern macht sich ernste Sorgen um seine Kassenlage und appelliert an die Mitarbeiter, eingehende Rechnungen so spät wie möglich zu zahlen. Jeder Mitarbeiter solle verstehen, wie man die Balance zwischen dem Geld, das hereinkommt und dem Geld, das ausgegeben wird, optimieren könne, erklärt Finanzvorstand Harald Wilhelm in einem Interview, das über das konzerneigene Intranet an die Beschäftigten verbreitet wurde und unserer Zeitung vorliegt.