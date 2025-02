Sparkassenverband Baden-Württemberg: Sparkassenkunden füllen in der Krise ihre Konten

Sparkassenkunden füllen in der Krise ihre Konten

1 Sparkassenpräsident Matthias Neth vermisst Impulse der Politik für den Neubau – wovon die Geldinstitute als Kreditfinanzierer sicher profitieren würden. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Matthias Neth, der Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, stellt einen hohen Zuwachs bei den Einlagen der Sparkassen fest – vor allem von Privatkunden. Warum legen so viele Menschen ihr Geld auf die hohe Kante?











In der Krise halten die Sparer ihr Geld zurück wie nie, um es auf die hohe Kante zu legen. Zugleich stärken sie damit die 50 Sparkassen in Baden-Württemberg, deren gesamte Bilanzsumme mittlerweile 250 Milliarden Euro beträgt – vor allem aufgrund der stark steigenden Kundeneinlagen. Denn diese sind im vorigen Jahr um drei Prozent auf 176,7 Milliarden Euro gewachsen; allein 129,2 Milliarden Euro (plus 3,6 Prozent) kommen von den Privatkunden.