Seit Anfang Juli kooperieren die Sparkassen mit Payback. Aber Tausende Sparkassenkunden in der Region Stuttgart können nicht mit ihrer Girocard punkten.

Millionen Sparkassen-Kunden können seit 1. Juli 2025 beim Bezahlen mit ihrer Girocard Payback-Punkte sammeln – ohne zusätzliche App oder Payback-Karte. Die Bonuspunkte werden automatisch gut geschrieben, wenn sie in bestimmten Geschäften mit ihrer Sparkassen-Card – also der Girokarte, die landläufig oft noch EC-Karte genannt wird – zahlen.

Doch nicht alle Sparkassen machen mit. Jede Sparkasse kann das für sich entscheiden. Die BW Bank in ihrer Funktion als Sparkasse in Stuttgart und auch die Kreissparkasse Ludwigsburg etwa kooperieren nicht mit Payback.

„Bei der Frage, ob wir an der Kooperation zwischen Sparkassen und Payback teilnehmen wollen, haben wir uns vom Blick auf unsere Kunden leiten lassen und entschieden, nicht teilzunehmen“, sagt Heinz-Werner Schulte, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ludwigsburg. Für die eigenen Kunden eröffneten sich „bessere, vorteilhafte Möglichkeiten“, sagt er und verweist auf die Sparkassen-Vorteilswelt, an der mittlerweile 130 000 Kunden der Kreissparkasse Ludwigsburg teilnehmen.

KSK Ludwigsburg setzt auf regionale Partner und Cashback

Sie können bei mehr als 120 regionalen Partnern Rabatte zwischen ein und fünf Prozent bekommen, die auf dem Girokonto gutgeschrieben werden. Seit 2017 hat die KSK Ludwigsburg ihren Kunden nach eigenen Angaben rund 1,25 Millionen Euro als Cashback – das bedeutet soviel wie Geld zurück – vergütet. Zudem stärke man auf diesem Wege den örtlichen Handel. „Eine klassische Win-win-Situation“, sagt Schulte. Zu den Partnern der Kreissparkasse zählen unter anderem Restaurants, Fahrschulen, Kfz-Werkstätten, Getränke- und Lebensmittelhändler sowie Raumausstatter oder etwa Optiker.

Filiale der BW Bank in der Stuttgarter Küngisstraße Foto: BW Bank

Ähnlich argumentiert auch die BW Bank. Man biete den Girokontokunden bereits ein umfangreiches Vorteilsprogramm mit Fokus auf Stuttgart und regionale Partner, sagt eine Sprecherin. Darüberhinaus erhielten Kunden vergünstigte Eintrittspreise und Tickets in der Region sowie Cashback auf Onlinekäufe. Seit April 2025 habe man das Angebot durch eine neue VfB-Card ergänzt – das bedeutet fünf Prozent Rabatt auf viele Artikel im VfB-Fanshop.

„Gleichwohl werden wir eine Teilnahme am Payback-Programm in unserer Funktion als Sparkasse in Stuttgart regelmäßig überprüfen“, sagt die Sprecherin und verweist auf eine Kooperation bei der Kreditkarte. Die BW Bank sei bereits seit vielen Jahren Payback-Partner als Herausgeber der Payback Visa Card. Mit ihr könnten Kunden bei der Kartenzahlung und bei Payback-Partnern punkten.



Interesse bei Sparkassen-Kunden ist offenbar groß

Die Verbindung zwischen Sparkassen und Payback bringt zwei mächtige Player des deutschen Marktes zusammen. Payback baut seine Stellung als größtes deutsches Bonussystem aus – mit rund 34 Millionen Nutzern und rund 700 Unternehmen, bei denen Kunden Bonuspunkte sammeln und einlösen können, aus. Die Sparkassen führen bundesweit über 36 Millionen private Girokonten. Nach Angaben des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) macht der Großteil der bundesweit mehr als 340 Sparkassen mit. Man freue sich, dass das Angebot bereits in den ersten Wochen auf großes Interesse stoße und von den Nutzern gut angenommen werde, so ein Sprecher.



Aus Sicht der Sparkassen dient die Kooperation der Kundenbindung. „Das Girokonto ist für unsere Kundinnen und Kunden der Dreh- und Angelpunkt im finanziellen Alltag. Und genau deshalb wollen wir es mit solchen Mehrwerten noch attraktiver machen“, sagt etwa ein Sprecher der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, die bei der Kooperation mit im Boot ist.



Payback-Punkte auch für die Eröffnung eines Girokontos

Wenn die eigene Sparkasse mit Payback kooperiert, funktioniert die Verknüpfung über das Online-Banking oder die Sparkassen-App. Voraussetzung für das gleichzeitige Zahlen und Punkten mit der Sparkassen-Card ist die Teilnahme der Kunden an der Sparkassen-Vorteilswelt. Nach einmaliger Aktivierung wird bei jeder Zahlung mit der Girocard der Punktestand automatisch erhöht – zunächst ist das aber nur bei den teilnehmenden Geschäften der Sparkassen-Vorteilswelt möglich. Ab Herbst 2025 sollen dann auch die großen nationalen Payback-Partner wie beispielsweise Aral, dm oder Edeka in die Partnerschaft mit den Sparkassen eingebunden werden.



Die teilnehmenden Sparkassen können zudem für ausgewählte Finanzprodukte und Dienstleistungen wie etwa Girokonteneröffnungen Payback-Punkte vergeben – wie viele für welches Produkt gibt, das entscheiden die jeweiligen Sparkassen selbst.



Verbraucherschützer warnen regelmäßig davor, nicht zu viele persönliche Daten für etwas Rabatt preiszugeben. Gleichzeitig versichern die neuen Kooperationspartner, es würden lediglich die nötigen Informationen von der Sparkasse an Payback übermittelt – etwa die Payback-Nummer und das Zahlungsdatum, aber keine weiteren Zahlungsdaten oder persönliche Informationen.



„Man muss für sich abwägen, was einem Rabatte wert sind. Man zahlt mit Daten“, sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Letztlich ließen sich damit Nutzungs- und Kundenprofile erstellen. Supermärkte trieben es mit ihren Apps ja teils noch auf die Spitze, so der Verbraucherschützer.