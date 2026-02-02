Sparkasse in Gelsenkirchen: Bank öffnet wieder nach Millionen-Coup

Knapp fünf Wochen nach dem spektakulären Millionen-Einbruch ist die Gelsenkirchener Sparkasse wieder offen für Kunden – mit Ausnahme der Schließfächer.
Nach dem spektakulären Millionen-Einbruch in eine Gelsenkirchener Sparkasse ist die Filiale seit Montag für die Kunden weitgehend wiedereröffnet worden. Geschlossen bleibt allerdings die Schließfachanlage. Die Polizei habe dort die Erfassung der im Tresorraum zurückgelassenen Unterlagen und Gegenstände abgeschlossen, der Raum bleibe aber vorerst weiter als Tatort versiegelt, sagte ein Polizeisprecher.