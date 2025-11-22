Sparideen zum Haushalt in Stuttgart: Gruppe Puls will Abgabe auf jede Maß – so viel sollen Volksfest-Besucher zahlen

Bei den Haushaltsplanberatungen geht es um Einsparungen und mehr Einnahmen. Dazu gibt es von der Gruppe Puls auch einen Vorschlag zum Thema Opernsanierung.
Bis zur Verabschiedung des Doppelhaushalts am 19. Dezember muss die Landeshauptstadt Millionenbeträge einsparen – oder mehr Geld einnehmen. Die dreiköpfige Gruppe Puls im Gemeinderat, die aus Vertretern der Klimaliste, der Stadtisten und von Die Partei besteht, fordert ein Moratorium bei Großprojekten. Auf dem Wasen soll die Maß Bier zudem mehr kosten – für einen guten Zweck.