Sparhaushalt trifft Kocheltern: Stadt streicht Mensa-Zuschuss für neun Schulen – wird das Essen bald teurer?

Die Stadt Stuttgart gewährt acht Gymnasien und einer Realschule keinen Mensa-Zuschuss mehr. Mindestens bei einer Schule droht nun die Schließung der Mensa.
Für neun Stuttgarter Schulen hat das neue Jahr mit einer schlechten Nachricht begonnen: Der Zuschuss für ihre Schulmensen wurde aufgrund des Sparzwangs der Stadt zum 1. Januar gestrichen. Betroffen sind acht Gymnasien und eine Realschule – in den meisten dieser Schulen engagieren sich Eltern, indem sie (mit)-kochen, das Essen ausgeben oder beides tun. Bei mindestens einer der betroffenen neun Schulen droht die Schließung der beliebten und vielgenutzten Mensa, weil man die Kosten nicht anders reinholen könne.