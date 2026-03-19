Sparhaushalt in Stuttgart: „Zu wenig Gedanken gemacht“ – Suchthilfe muss erheblich zurückgefahren werden

Mehr chronische Erkrankungen, mehr Straftaten, vollere Notaufnahmen: Die Einsparungen bei der Suchthilfe in Stuttgart können weitreichende Folgen haben.
Der 19. Dezember 2025 markiert für viele soziale Träger in Stuttgart einen Wendepunkt. An diesem Tag wurde der Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027 beschlossen. Seitdem gab es viele Krisensitzungen bei sozialen Einrichtungen in der Stadt. Denn diese müssen sehr kurzfristig große Summen einsparen. Einrichtungen, die hilfsbedürftige Menschen unterstützen sollen, müssen seit Anfang des Jahres Mittelkürzungen von bis 15 Prozent einplanen. Besonders schwerwiegende Folgen hat das für die Suchthilfe in Stuttgart.