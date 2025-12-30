Sparhaushalt 2026/2027: Stuttgarter Festival vor dem Aus? „2027 ist für uns eine komplette Black Box“

Hat das Festival About Pop eine Zukunft, wenn die Förderung gekürzt wird? Popbüro-Chef Walter Ercolino sucht nach kreativen Möglichkeiten mit Stuttgarts Sparhaushalt umzugehen.
Das About Pop Festival, kuratiert vom Popbüro Region Stuttgart, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem überregional beachteten Treffpunkt für aktuelle Popkultur, Clubmusik und musikpolitischen Diskurs entwickelt. Internationale Acts, eine enge Verzahnung mit der regionalen Szene und die Kombination aus Festival und Convention haben dem Format zuletzt wachsende Aufmerksamkeit weit über Stuttgart hinaus eingebracht. Doch ausgerechnet in dieser Phase sieht Festivalleiter und Leiter des Popbüro Walter Ercolino die Zukunft bedroht – durch Kürzungen der kommunalen Kulturförderung.