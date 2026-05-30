Spargelpreise in Fellbach: Sind 20 Euro für ein Kilo Spargel zu teuer?

Viele finden Spargel zu teuer. Wer bei der Ernte dabei war, versteht jedoch schnell, warum der Preis gerechtfertigt ist, meint unsere Autorin Marie Part.
Als ich zum ersten Mal gehört habe, dass ein Kilo weißer Spargel der ersten Klasse in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mehr als 20 Euro kostet, kam mir das zu teuer vor. Dafür bekomme ich ein Kinoticket inklusive Popcorn, einen Tag im Freibad inklusive Pommes am Kiosk oder einen Abend mit Freunden im Biergarten. Ich mag Spargel, aber so viel Geld war er mir damals nicht wert.