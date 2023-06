1 Spätestens in zwei Wochen ist die Spargelsaison vorbei. Viele Bauern haben schon vorher die Ernte eingestellt, aus Frust über die niedrigen Preise auf dem Markt. Foto: Uli Deck/dpa/Uli Deck

Die Anbauflächen für Spargel und Erdbeeren im Land sind seit 2017 deutlich geschrumpft. Dieser Prozess wird weitergehen, erwarten Experten – und machen den Handel dafür verantwortlich.









Wenn Friedel Christiansen Lust auf Lambada-Erdbeeren hat, dann sattelt der Rentner aus Stetten im Remstal sein E-Bike und fährt in den Nachbarort Beinstein, um sich dort einzudecken. Liebevoll bettet er die in Papier eingeschlagenen Schalen voller Früchte am Verkaufsstand von Hofmarkt Schmid in seine Satteltasche. Eine Schale Lambada-Erdbeeren kostet dort 3,90 Euro. Er hätte sie im Supermarkt billiger haben können – und bequemer. Christiansen bezahlt den höheren Preis für die einheimischen Früchte aber gerne: „Ich kauf doch kein Obst, das weiß Gott woher kommt“, sagt er. Er isst so viel aus regionaler Produktion wie nur möglich. Das sei nichts Besonderes, das liege im Trend, sagt Christiansen – und schwingt sich aufs Rad, um heimzufahren. Die gesunde Ernährung scheint sich auszuzahlen – den 81 Jahre alten Rentner könnte man glatt 20 Jahre jünger schätzen.