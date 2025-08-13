Sparen oder Sicherheit?: Stuttgarts Silvester-Party steht vor dem Aus

Berlin hat seine Silvesterfeier aus Kostengründen gestrichen. Folgt Stuttgart dem Beispiel? OB Frank Nopper setzt sich für eine abgespeckte Party ein – und hofft auf Partner.
Das Brandenburger Tor bildete viele Jahre die imposante Kulisse für die wohl größte Silvesterparty Deutschlands. Für Millionen Fernsehzuschauer gehörte die live übertragene Feier in Berlin mit Countdown, Stars und Sternchen auf der Bühne samt Feuerwerk zum festen Ritual beim Rutsch ins neue Jahr. Doch nun ist alles anders: Das Land Berlin dreht den Geldhahn zu.