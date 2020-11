1 Ludwigsburg muss sparen – und fordert „eine gemeinsame Kraftanstrengung“. Foto: stz/Pascal Thiel

Die Stadt Ludwigsburg kürzt Zuschüsse: In der Summe ist es ein Tropfen auf den heißen Stein, für die Klubs aber sehr schmerzlich.

Ludwigsburg - Die Corona-Krise hat auch in Ludwigsburg ein tiefes Loch in die Kasse gerissen. Der Stadt fehlen 28 Millionen Euro. Ein Grund, weshalb die Verantwortlichen zurzeit gern von Solidarität reden: Die Last müsse auf alle Schultern verteilt werden. Was das heißt, bekommen zunächst die Sportvereine zu spüren: Die Stadt kürzt die Förderungen um zehn Prozent. Und auch das Sportinternat, das sich eben finanziell erholt hat, kommt nicht ungeschoren davon.

Im Grunde mache der betreffende Teilhaushalt ohnehin nur 1,6 Prozent des Gesamtetats von Ludwigsburg aus, erläuterte Raphael Dahler, der Leiter des Fachbereichs Sport, bei der Vorstellung der Sparpläne am Mittwoch im Sozialausschuss. Folglich stehe auch die Summe, die nun eingespart werde – 240 000 Euro – in keiner Relation zum Haushaltsloch, das geschlossen werden solle. Trotzdem müsse auch der Sport seinen Teil dazu beitragen: „Das macht natürlich keinen Spaß, denn eigentlich wollen wir ja gestalten und nicht sparen“, sagte Dahler.

Kein Sport, keine Mitglieder

Auch wenn es bezogen auf den Etat um kleine Beträge gehe, die Vereine treffe es hart, hatte Petra Kutzschmar, die Vorsitzende des Stadtverbands Sport, vorab in einem Schreiben an die Stadt mitgeteilt. Zum einen seien die Zuschüsse schon beim ersten Ludwigsburger Corona-Nothaushalt im Sommer gekürzt worden, zum anderen drohten viele Mitglieder zu kündigen, da zurzeit wegen der Pandemie weder Sportveranstaltungen noch Vereinstreffen stattfinden könnten.

Wenn die Kürzungen schon nicht abwendbar seien, so Kutzschmar weiter, wünsche man sich wenigstens eine Umschichtung: Die Stadt solle nicht wie geplant den Rotstift auch bei der Grundförderung ansetzen, sondern stattdessen Mittel für die Sportlerehrungen streichen. Dafür stimmte am Ende auch die Mehrheit der Stadträte.

Gleiche Kürzung für alle

„Zehn Prozent sind für den Sport eine ganz schöne Hausnummer“, meinte der SPD-Stadtrat Hubertus von Stackelberg. Das gelte auch für das zarte Pflänzchen Sportinternat, das im kommenden Jahr statt 75 000 Euro nur 60 000 Euro bekommt. Johann Heer (FDP) fragte, ob überhaupt an der richtigen Stelle gespart werde. Alles in allem werde wohl nach dem Rasenmäherprinzip verfahren. Das kritisierte auch Jürgen Müller (Die Linke). Der Sport werde sich schon wieder erholen, meinte aber Elfriede Steinwand (Grüne). Jetzt sei Solidarität gefragt.

Man dürfe den Sport nicht gegen die Kultur und umgekehrt, die Kultur gegen den Sport ausspielen, meinte Gabriele Moersch (FW). Ähnlich äußerte sich auch Armin Klotz (CDU): „Ich finde es unglücklich, dass wir jetzt nur über den Sport entscheiden und nicht auch über die Kürzungen bei der Kultur.“ Auch die Kulturförderung werde um zehn Prozent beschnitten, versicherte Bürgermeister Konrad Seigfried: „Allerdings hat darüber ein anderer Ausschuss zu befinden.“ Um Gleichheit herzustellen, gab der Sozialausschuss nur eine Empfehlung ab. Die abschließende Entscheidung trifft der Gemeinderat.

Betreuung und Bildung im Ausnahmezustand

Quarantäne Zurzeit befinden sich nach Aussage des Fachbereichs Bildung und Familie in Ludwigsburg etwa 100 Kindergartenkinder und neun Erzieherinnen in Quarantäne; das entspricht fünf Gruppen. Das Angebot in neun Betreuungseinrichtungen musste verkürzt werden. An den Schulen sind aktuell insgesamt 324 Schüler und acht Lehrer in Quarantäne; das entspricht acht Schulklassen.

Luftaustausch Ludwigsburg setze in den Schulen auf Lüften im 20-Minuten-Takt, sagt Daniel Wittmann vom Fachbereich Bildung: „Das empfiehlt auch das Umweltbundesamt.“ Die Installation von Lüftungsanlagen sei demnach nicht nötig. Bei 700 Schulklassen und 300 Kindergartengruppen wäre das allerdings auch enorm teuer.

Busse Seit 9. November beginne der Unterricht für die 5. bis 10. Klassen zeitversetzt, um Gedränge im Bus zu vermeiden. „Die LVL evaluiert, ob das die gewünschten Effekte hat“, sagt der Bürgermeister Konrad Seigfried.