Sparen ist angesagt: Im Weinstädter Haushalt klafft ein Finanzloch von sieben Millionen Euro

Der Weinstädter Oberbürgermeister Michael Scharmann stimmt den Gemeinderat und die Bürger auf „sparen, priorisieren und verzichten“ ein. Grund ist ein starkes Defizit in der Stadtkasse.
„Meine Damen und Herren, wir stehen an einer entscheidenden Wegmarke: Wir müssen sparen, priorisieren und verzichten. Aber wir verlieren nicht den Mut“ – so schwört der Oberbürgermeister Michael Scharmann den Gemeinderat und die Bürger von Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) in seiner Haushaltsrede auf ein finanziell herausforderndes Jahr 2026 ein. Stärker noch als das zurückliegende Jahr, das bereits viel abverlangt habe, werde das neue die Stadtgesellschaft fordern.