Sparen in Stuttgart: Weniger Geld! Und jetzt? Im Merlin man streichen

Es geht ans Eingemachte. Gerade für Häuser wie das Merlin,die Kultur jenseits von Kommerz machen. Wie erfüllt man einen solchen Anspruch mit weniger Geld?
Hochkultur wäre es in Frankreich und Belgien. In Deutschland ist die Comic-Kunst eine Nische für Menschen mit viel Neugier und speziellem Interesse, neudeutsch gerne Nerds genannt. Seit acht Jahren lädt Steffen Volkmer zu seiner Runde Comics & Bier, seit zwei Jahren sind sie im Merlin zu Hause, doch nun müssen sie umziehen; weil das Merlin sie sich nicht mehr leisten kann.