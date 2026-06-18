Sparen in Esslingen: Es wird schmerzhaft - aber wo soll das Geld denn herkommen?

Ein Bündnis im Esslinger Gemeinderat lehnt substanzielle Sparvorschläge der Stadt ab, nennt aber keine Alternativen. Dabei wäre das dringend nötig, sagt Redakteurin Melanie Csernak.
Die Debatte über die Sparvorschläge der Esslinger Stadtverwaltung hat noch nicht einmal richtig angefangen, da wird sie schon ausgebremst: Ein breites Bündnis aus den fünf größten Fraktionen im Gemeinderat rammt mit einem interfraktionellen Antrag erste Pflöcke ein und stellt klar, welche Sparvorhaben sich die Stadt erst einmal abschminken kann.