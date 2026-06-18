Sparen in Esslingen: Es wird schmerzhaft - aber wo soll das Geld denn herkommen?

Ein Bündnis im Esslinger Gemeinderat lehnt substanzielle Sparvorschläge der Stadt ab, nennt aber keine Alternativen. Dabei wäre das dringend nötig, sagt Redakteurin Melanie Csernak.

Die Debatte über die Sparvorschläge der Esslinger Stadtverwaltung hat noch nicht einmal richtig angefangen, da wird sie schon ausgebremst: Ein breites Bündnis aus den fünf größten Fraktionen im Gemeinderat rammt mit einem interfraktionellen Antrag erste Pflöcke ein und stellt klar, welche Sparvorhaben sich die Stadt erst einmal abschminken kann.

Dazu gehören neben einigen Kürzungen im Kita- und Schulbereich vor allem die Erhöhungen von Grund- und Gewerbesteuern. Zudem soll die Sanierung der Schelztorsporthalle nicht weiter verschoben werden. Auch auf zwei neue Blitzer und die möglichen Einnahmen daraus will man eventuell verzichten.

Inhaltlich ist das durchaus nachvollziehbar: Wer möchte schon den Bürgern Steuererhöhungen aufdrücken, noch dazu in wirtschaftlich solch schwierigen Zeiten? Wer will schon an Kitas und Schulen sparen, wer will Vereinen die Sporthalle versagen oder Bürgern erklären müssen, dass Geschwindigkeitsmessungen nicht nur der Verkehrssicherheit, sondern auch der Haushaltskonsolidierung dienen?

Einsparungen in Millionenhöhe in Esslingen abgelehnt

Die Frage ist nur: Wo soll das Geld herkommen? Die Stadt hat mit 5,9 Millionen Euro zusätzlich durch die Erhöhung der Gewerbesteuer gerechnet, mit 1,5 Millionen mehr durch die Grundsteuererhöhung. Durch Kürzungen in Kitas sollten 600.000 Euro, in Schulen und Freizeitpädagogik rund 450.000 Euro eingespart werden.

Zudem kalkulierte die Stadt mit rund 675.000 Euro Mehreinnahmen durch neue Blitzer. Fällt das alles weg, fehlen mehr als neun Millionen Euro im Haushalt – die derzeit völlig unklaren Kosten für die Sanierung der Schelztorsporthalle noch gar nicht eingerechnet.

Im Gemeinderat wird über das Haushaltsloch kontrovers diskutiert. Foto: Roberto Bulgrin

Wie dieses Haushaltsloch gestopft werden könnte, erklären die fünf antragstellenden Fraktionen nicht. Stattdessen verweisen sie auf die Verwaltung, die jetzt neue Sparvorschläge erarbeiten soll. Das ist schon erstaunlich angesichts der Tatsache, dass vor allem aus den Reihen dieser Fraktionen immer wieder die Kritik laut wird, der Gemeinderat werde von der Stadt zu wenig eingebunden.

Niemand erwartet einen fertigen Haushaltsplan von den Stadträtinnen und Stadträten – aber sie sollten jetzt die Chance nutzen, sich mit substanziellen Sparvorschlägen einzubringen. Dabei gilt sicherlich, was sowohl Verwaltung als auch Stadträte bereits mehrfach betont haben: Es wird unbequem und es wird schmerzhaft. Aber es hilft nichts: Irgendwo muss gespart werden.