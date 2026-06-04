Spardruck im Kreis Ludwigsburg: „Ich werde nicht zulassen, dass das Leben von Menschen gefährdet wird“

Die finanzielle Situation des Landkreises Ludwigsburg ist katastrophal. Landrat Dietmar Allgaier berichtet im Interview, wo Kürzungen vertretbar sind – und wo nicht.

Die finanzielle Lage vieler Kommunen ist angespannt wie wohl nie zuvor – auch der Landkreis Ludwigsburg steht massiv unter Druck. Im laufenden Jahr sollen 45 Millionen Euro eingespart werden, 2027 weitere 24 Millionen. Besonders im sozialen Bereich wächst die Sorge vor einschneidenden Kürzungen. Im Interview spricht Landrat Dietmar Allgaier über Mittel gegen die Krise, die Grenzen des Sparens und warum er einen besonderen Streit um Millionenbeträge noch lange nicht für beendet hält.

Die finanzielle Situation der Kommunen, aber auch des Landkreises ist dramatischer denn je. 31 von 35 Landkreisen im Land schreiben rote Zahlen. Wer trägt die Verantwortung für diese katastrophale Situation?

Es ist eine Gesamtentwicklung. Es sind wirtschaftliche, politische und auch globale Gründe, die dazu geführt haben. Und in den guten Jahren vor 2020 hat sich auch vieles aufgebaut – auch die Erwartungshaltung der Menschen ist gestiegen.

Welche Rolle spielt denn die Politik in dieser Misere?

In der Vergangenheit haben wir immer mehr Verantwortung von der Bundes- und Landespolitik auf die kommunale Ebene übertragen bekommen – allerdings ohne die nötige Finanzausstattung. Darüber hinaus haben wir durch viele äußere Einflüsse – militärische Situation im Nahen Osten, Ukraine-Krieg, Zollpolitik von Trump – zwischenzeitlich deutlich weniger Steuereinnahmen.

Eine Stellschraube wäre die Reform des Sozialstaats, von der in Berlin oft die Rede ist. Auch Sie fordern besagte Reform.

Das stimmt. Wir haben immer mehr Sozialstaat aufgebaut in den vergangenen Jahren – Stichwort Bürgergeld oder Bundesteilhabegesetz – und am Ende muss es immer irgendjemand erwirtschaften. Mit der neuen Grundsicherung ist ein erster Schritt getan, aber weitere notwendige grundlegende Reform kommen nicht.

Was wären die wichtigen Eckpunkte einer solchen Reform?

Wer arbeitet und wer arbeitsfähig ist kann nicht über den Sozialstaat finanziert werden. Wer Hilfe benötigt vom Staat, durch Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Beeinträchtigung, soll auch die maximale Unterstützung bekommen. Aber bei uns ist das Ganze in eine Schieflage gekommen.

Soll heißen – der Gedanke, Leistungen des Sozialstaates an Einkommen zu koppeln ist aus Ihrer Sicht richtig?

Er ist aus meiner Sicht grundsätzlich richtig.

Unsere Empfehlung für Sie Klamme Kassen Auch bei Festen wird gekürzt –Sparzwang bei Städten im Kreis Ludwigsburg In der Wirtschaftskrise fließt weniger Geld in die städtischen Kassen im Kreis Ludwigsburg. Zum Teil kommen daher auch Feste und Veranstaltungen auf den Prüfstand.

Die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände hier im Kreis warnt vor Kürzungen im Sozialbereich – die führten zu Folgekosten und zu einer Gefährdung der Demokratie. Sind die Sorgen berechtigt?

Wir haben im Landkreis eine glücklicherweise sehr gute Struktur an Freien Wohlfahrtsverbänden und Freien Trägern, die in unserem Sozialstaat sehr wichtige Aufgaben übernehmen, die der Staat nicht leisten könnte. Diese Strukturen dürfen wir nicht zerschlagen.

Klar ist: Der Kreis muss sparen – gleichzeitig soll die Kreisumlage nicht steigen. Wie kann das funktionieren?

Es ist ein Spannungsfeld. Bleiben wir im Sozialbereich. Da müssten wir derzeit eigentlich 4 Millionen Euro zusätzlich einsparen. Das können wir aber nicht mehr vertreten. Denn die Kürzungen würden Menschen existentiell treffen. Wir müssen abwägen: Reduzieren wir eine Leistung im Öffentlichen Personennahverkehr ist das ärgerlich, weil es unbequemer wird, oder treffen wir eine Familie in der Existenz im Umgang mit ihrem Kind. Da müssen wir aufpassen, dass wir das richtige Maß finden. Deshalb sind die Warnungen der Freien Wohlfahrtsverbände auch richtig. Wir als Kreisverwaltung werden keine Vorschläge unterbreiten, die die Existenz der wesentlichen Angebote unserer Freien Träger gefährdet.

„Der Zensus in der aktuellen Form ist eine Katastrophe und muss zwingend überarbeitet werden.“ Dietmar Allgaier, Landrat

Es wurden ja schon viele Beratungs- und Präventivangebote stark eingeschränkt. Beispiel Beratung für Essstörungen bei der Caritas – die musste komplett aufhören. Ist die Angst nicht berechtigt, dass es weitere geben wird?

Die Angst ist berechtigt, denn wir wissen nicht wie die Reise weitergeht. Wir wägen gerade ab, wo Kürzungen am Ende vertretbar sind, weil es sich um ergänzende Angebote handelt, die man auch anderswo bekommen kann. Die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Bietigheim bietet tagesklinische und stationäre Behandlungen von Essstörungen an.

Gibt es ein Tabu für Sie persönlich?

Dort, wo es um Kindeswohlgefährdungen geht – also im Bereich des Jugendamtes oder der Eingliederungshilfe - könnte ich Einschnitte nicht verantworten. Ich werde nicht zulassen, dass das Leben von Menschen gefährdet wird.

Der Kreis muss 24 Millionen Euro sparen – 5 Millionen sollen allein Personalkosten eingespart werden. Wie kann das gelingen?

Wenn Kollegen in Ruhestand gehen, wird teilweise nicht nachbesetzt. Befristete Verträge werden teilweise nicht verlängert. Außerdem müssen Aufgaben wegfallen.

Am Landratsamt in Ludwigsburg muss Personal eingespart werden. Foto: Simon Granville

Mit Blick auf den Spardruck würden die immer noch ausstehenden Einnahmen aus dem Zensus 2022 helfen. Wie ist der aktueller Stand im Disput zwischen dem Statistischen Landesamt und Ihnen?

Der Zensus in der aktuellen Form ist eine Katastrophe und muss zwingend überarbeitet werden. Weil wir aufgrund einer fehlerhaften Stichprobenerhebung von Stichproben angeblich überproportional Einwohner verloren haben, trifft uns der Zensus enorm. Wir haben ein mehr als schwerfälliges Statistisches Landesamt. Es orientiert sich ausschließlich am Zensusgesetz und schaut nicht nach rechts und nicht nach links.

Vermutlich durch menschliche Fehler wurden in der Erhebungsstelle 800 Prüffälle nicht bearbeitet. Das Amt hat inzwischen eine Überprüfung durchgeführt. Wie ist das Ergebnis?

Wir wissen nicht was die Prüfung ergeben hat – obwohl ich erst dieser Tage erneut die Präsidentin des Statistischen Landesamts gebeten habe uns das Ergebnis mitzuteilen. Die Unterlagen sind inzwischen vernichtet – weil das Zensusgesetz das vorschreibt. Wir als Landkreis waren organisatorisch verantwortlich, aber die Fachaufsicht hatte das Statistische Landesamt.

Wenn es bei der Funkstille seitens der Behörde in Stuttgart bleibt, wie geht es dann weiter?

Wir werden das auf keinen Fall hinnehmen und dann Klage einreichen. Noch haben wir aber keine Widerspruchsbescheide.

Machen wir noch einen Sprung in die aktuelle Landespolitik. Die Oberbürgermeister Nopper, Knecht und Klopfer hatten nach der Wahl einen Brandbrief an die Herren Hagel und Özdemir geschrieben. Tenor: Die Belange der Kommunen werden übergangen. War der Brief berechtigt?

Mit Blick auf das damalige Sondierungspapier war die Initiative völlig berechtigt.

Sie haben als Landrat für die CDU in den Koalitionsverhandlungen mitgewirkt. Sind Sie zufrieden was am Ende herauskam?

Der Koalitionsvertrag ist ein wichtiges und ermutigendes Signal – besonders, weil er die wirtschaftliche Entwicklung des Landes ins Zentrum stellt. Von einer starken Wirtschaft hängt unser Wohlstand ab. Jetzt kommt es auf Tempo an: Entscheidend ist, dass die Vorhaben nicht auf dem Papier bleiben, sondern schnell umgesetzt werden.