Spardruck im Kreis Ludwigsburg: „Ich werde nicht zulassen, dass das Leben von Menschen gefährdet wird“

Die finanzielle Situation des Landkreises Ludwigsburg ist katastrophal. Landrat Dietmar Allgaier berichtet im Interview, wo Kürzungen vertretbar sind – und wo nicht.
Die finanzielle Lage vieler Kommunen ist angespannt wie wohl nie zuvor – auch der Landkreis Ludwigsburg steht massiv unter Druck. Im laufenden Jahr sollen 45 Millionen Euro eingespart werden, 2027 weitere 24 Millionen. Besonders im sozialen Bereich wächst die Sorge vor einschneidenden Kürzungen. Im Interview spricht Landrat Dietmar Allgaier über Mittel gegen die Krise, die Grenzen des Sparens und warum er einen besonderen Streit um Millionenbeträge noch lange nicht für beendet hält.