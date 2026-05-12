Drastische Sparpläne in Esslingen: Gebäude sollen seltener gereinigt, Grünflächen weniger gepflegt und nur dringend notwendige Sanierungen erledigt werden.
Esslingen muss sparen. Eine generell schwierige Finanzlage und einbrechende Gewerbesteuer-Einnahmen machen einen strikten Sparkurs notwendig. Mehr als hundert Konsolidierungsmaßnahmen hat die Stadtverwaltung vorgeschlagen. In den Fachausschüssen werden diese nun im Detail beleuchtet. Im jüngsten Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz wurde deutlich, dass neben der Sanierung von Straßen oder der Pflege von Grünflächen etwa auch die Reinigung von städtischen Gebäuden zurückgefahren werden muss.