Esslingen hat Geldprobleme. Deshalb will die Stadt den Blumenschmuck am Neuen Rathaus einsparen. Das wollen zwei frühere Stadträte nicht so stehen lassen.
Die Esslinger Finanzlage ist dramatisch: Die Stadt muss an allen Ecken und Enden sparen. Deshalb hat die Stadtverwaltung als eine von insgesamt 103 Sparvorhaben auch den Verzicht auf Blumenschmuck am Neuen Rathaus vorgeschlagen. Das hat nun zwei Altstadträte auf den Plan gerufen: Andreas Koch (SPD) und Jürgen Merz (Freie Wähler) wollten sich nicht mit dem blumenfreien Rathaus abfinden - und haben nun für Abhilfe gesorgt.