Esslingen hat Geldprobleme. Deshalb will die Stadt den Blumenschmuck am Neuen Rathaus einsparen. Das wollen zwei frühere Stadträte nicht so stehen lassen.

Die Esslinger Finanzlage ist dramatisch: Die Stadt muss an allen Ecken und Enden sparen. Deshalb hat die Stadtverwaltung als eine von insgesamt 103 Sparvorhaben auch den Verzicht auf Blumenschmuck am Neuen Rathaus vorgeschlagen. Das hat nun zwei Altstadträte auf den Plan gerufen: Andreas Koch (SPD) und Jürgen Merz (Freie Wähler) wollten sich nicht mit dem blumenfreien Rathaus abfinden - und haben nun für Abhilfe gesorgt.

Laut Stadtverwaltung hatte es Andreas Koch, der mehr als drei Jahrzehnte für die SPD im Esslinger Gemeinderat aktiv war, keine Ruhe gelassen, dass auf den Blumenschmuck am Esslinger Rathaus verzichtet werden sollte. „Keine Frage: Die Stadt muss sparen“, stellt er klar. „Aber gerade in Zeiten knappen Geldes braucht es auch Zeichen der Zuversicht – der Blumenschmuck am Neuen Rathaus gehört dazu“, betont Koch. Deshalb wandte er sich an seinen früheren Gemeinderatskollegen Jürgen Merz, der rund 20 Jahre lang als Stadtrat der Freien Wähler im Gemeinderat saß und auf dem Esslinger Wochenmarkt Blumen anbietet.

Büro des Oberbürgermeisters übernimmt den Gießdienst

Offenbar rannte Koch mit seiner Initiative offene Türen ein: „Die Idee der Blumenspende finde ich klasse und bin mit einigen Kästen roter Geranien dabei“, so Merz. Er hofft, dass sein Beispiel Schule macht: „Projekte, bei denen man helfen kann, gibt es in Zeiten knappen Geldes genug“, findet er. Daher freut es ihn, dass das Büro des Oberbürgermeisters fortan den Gießdienst für die gespendeten Balkonblumen übernimmt. Auch Oberbürgermeister Matthias Klopfer und Ordnungsbürgermeister Yalcin Bayraktar sind voll des Lobes für die Initiative: „Mit ihrem Einsatz für die Blumen am Neuen Rathaus zeigen die Altstadträte, was sich mit Tatkraft und bürgerschaftlichem Engagement erreichen lässt – auch in finanziell herausfordernden Zeiten.“

Die Stadt Esslingen steckt in einer schwierigen Finanzsituation. Mit einem umfangreichen Sparpaket, das 103 Vorhaben umfasst, sollen bis zum Jahr 2029 rund 40 Millionen Euro im Jahr eingespart werden. Anlass sind die dramatisch eingebrochenen Gewerbesteuer-Einnahmen.