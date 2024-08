Beim Sparda-Kunstpreis Kubus geht der Publikumspreis zum Finale der Schau im Kunstmuseum Stuttgart an die Stuttgarterin Gabriela Oberkofler.

Zum Finale der Ausstellung zum diesjährigen Sparda-Kunstpreis Kubus im Kunstmuseum Stuttgart realisierte die Stuttgarter Zeichnerin und Konzeptkünstlerin Gabriela Oberkofler am vergangenen Samstag noch ein „Knödelfest“. Nun steht sie erneut im Blickpunkt – Oberkofler erhält den mit 5000 Euro dotierten Publikumspreis der Sparda-Bank Baden-Württemberg.

Überzeugte das Publikum: Oberkoflers Rauminszenierung zum Sparda-Kunstpreis Kubus Foto: Gabriela Oberkofler/Gerald Ulmann

Den dritten Stock des Kunstmuseum-Kubus hatte die 1975 in Bozen geborene Gabriela Oberkofler in eine begehbare Installation verwandelt – mit einem Totholz-Geviert im Zentrum und „feingliedrigen Zeichnungen zu Motiven aus Flora und Fauna“ (Kunstmuseum) an den Wänden. Die Schönheit und zugleich die Bedrohung von Ökosystemen ist ein zentrales Thema im Werk der Künstlerin. Gerade auch Oberkoflers Gesamtinszenierung weckte immer wieder das besondere Interesse des Publikums.

Freut sich über das „große Interesse“ an der Kubus-Schau: Kuratorin Eva-Marina Froitzheim Foto: Kunstmuseum/Gerald Ulmann

Wie Gabriela Oberkofler waren zum Thema Zeichnung auch Thomas Müller und Jürgen Palmtag für den mit 20 000 Euro dotierten Hauptpreis – getragen durch die Sparda-Bank Baden-Württemberg – nominiert. Die Fachjury hatte sich für Thomas Müller als Preisträger entschieden. Überraschend groß war seit der Eröffnung am 8. Mai das Interesse des Publikums. „Wir haben eine wirklich tolle Resonanz“, freute sich Eva-Marina Froitzheim, Kuratorin der Ausstellung, schon zur Halbzeit. Was Froitzheim besonders erfreute: „Thomas Müller, Gabriela Oberkofler und Jürgen Palmtag waren sehr präsent, haben hoch engagiert immer wieder neue Kreise angesprochen.“

Sarah Morris kommt ins Kunstmuseum

Erfolgreich könnte es für das Kunstmuseum auch weitergehen: Am Freitag, 20. September, wird eine umfassende Schau zum Werk der international renommierten Künstlerin Sarah Morris eröffnet – und einen Tag später, am 21. September, kommt die Britin um 15 Uhr zum Künstlerinnengespräch ins Kunstmuseum.