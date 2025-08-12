Das sagt die Sparda-Bank zum Kreditkarten-Chaos

Die neuen Kreditkarten der Sparda-Bank Baden-Württemberg hatte die Verbraucherzentrale als „untergeschobenen Vertrag“ bezeichnet. Die Bank weist das nun vehement zurück.
Die Sparda-Bank Baden-Württemberg wehrt sich gegen den Vorwurf der Verbraucherzentrale im Land, die Kundinnen und Kunden zum Abschluss neuer Kreditkarten-Verträge zu drängen. „Den Vorwurf der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, einen Vertrag ,unterzuschieben‘, weisen wir entschieden zurück“, teilte die Bank am Dienstag mit. Der Vertrag komme „nur durch die aktive Nutzung“ der neuen Kreditkarten zustande. „Kundinnen und Kunden entscheiden also selbst, ob sie das Angebot annehmen.“