Sparda-Bank BW: IT-Wechsel bremst Kundenzuwachs

Der IT-Wechsel bei der Sparda-Bank BW, der teils für massive Probleme gesorgt hat, ist abgeschlossen. Die Bank setzt auf neue Kunden und hält am Filialnetz fest.
Der Staub, den der Wechsel des IT-Dienstleisters der Sparda-Bank Baden-Württemberg bei einigen der rund 700 000 Kunden aufgewirbelt hatte, hat sich wieder gelegt. „Die technische Umstellung ist abgeschlossen und hat auch hervorragend geklappt“, zieht Bankchef Martin Buch gut zwei Monate nach der Umstellung Bilanz. Bereits nach zweieinhalb Wochen seien 100 Prozent der Onlinebanking-Kunden aufs neue System umgestellt gewesen.