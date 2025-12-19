Spar-Haushalt in Stuttgart: Beratungen beginnen mit massiven Protesten

An diesem Freitag entscheidet der Gemeinderat über Stuttgarts nächsten Doppelhaushalt. Die befürchteten Kürzungen haben bereits vor Sitzungsbeginn zu Protesten geführt.

An diesem Freitag entscheidet sich im Stuttgarter Rathaus, wohin die Reise der Landeshauptstadt in den nächsten beiden Jahren geht. Die Finanzen brechen ein, die Stadträte müssen bei den Beratungen für den nächsten Doppelhaushalt Hunderte Millionen Euro einsparen. Das dürfte viele Bereiche hart treffen, zahlreiche Bürgerinnen und Bürger ebenso.

Dort drängte sich die Demonstranten dicht an dicht hinter Absperrbänder. Das Eintreffen der Stadträtinnen und Stadträte wurde musikalisch begleitet. Mit Trommeln und Musik wurde den Akteuren der Marsch geblasen – mit der Ode an die Freude und Bella Ciao mit einem umformulierten Text zur Sparpolitik.

Aufgerufen dazu hatte die Gewerkschaft Verdi. Unter dem Motto „Kommunen am Limit, Demokratie am Abgrund“ wolle man verhindern, dass es bei der sozialen Gerechtigkeit, Kultur, Bildung und Arbeit zu Einschnitten kommt. „Wir wollen den Druck erhöhen, damit die Mittel dort landen, wo sie dringend gebraucht werden: Kultur, bezahlbare Kitagebühren, soziale Angebote, gute Arbeitsbedingungen und eine starke öffentliche Daseinsfürsorge“, hieß es im Aufruf. Ähnliche Demonstrationen hatte es schon in den Wochen zuvor gegeben.