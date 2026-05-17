Spannungen mit Washington: Kuba erhebt Recht auf Selbstverteidigung bei US-Angriff

Ein US-Nachrichtenportal berichtet über angebliche kubanische Drohnenpläne. Havanna spricht von unglaubwürdigen Anschuldigungen und kritisiert die Rechtfertigung möglicher US-Aktionen.
Havanna - Im Falle eines militärischen Angriffs der Vereinigten Staaten will Kuba laut Regierung sein "legitimes Recht auf Selbstverteidigung" ausüben. "Die USA sind der Angreifer. Kuba ist das angegriffene Land, das sich auf das Recht auf Selbstverteidigung beruft", schrieb Vizeaußenminister Carlos Fernández de Cossio auf der Plattform X.