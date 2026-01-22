Spannungen mit Trump: Top-Manager fürchtet wirtschaftliche Kluft zu USA

Wie kann man dem Ärger von US-Präsident Trump entgehen? Auf die eigenen Stärken besinnen, sagt der Bayer-Cheflobbyist. Und auch, welche das sind.
Davos - Der Zerfall des transatlantischen Wirtschaftsraums wäre nach Einschätzung von Bayer-Cheflobbyist Matthias Berninger eine der größten wirtschaftlichen Gefahren für Europa. "Wenn das Wort "trans" bei "transatlantisch" gestrichen wird, wäre das ein großes Problem", sagte Berninger mit Blick auf aktuelle Konflikte zwischen Europa und den USA der Deutschen Presse-Agentur.