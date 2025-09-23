Spannung vor Jimmy Kimmel-Rückkehr bei ABC

Nachdem US-Talkmaster Jimmy Kimmel wegen einer Äußerung zu Charlie Kirks Ermordung suspendiert wurde, ist der Moderator am 23. September wieder im TV. Das verkündete Disney jetzt.
Sechs Tage nach der Absetzung der US-amerikanischen Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" kehrt der Moderator schon am Dienstag wieder auf den Bildschirm zurück, wie der Sender bekannt gibt. Disneys ABC hatte zuvor die Sendung von Jimmy Kimmel (57) "auf unbestimmte Zeit" abgesetzt, nachdem er sich zu der Ermordung von Charlie Kirk geäußert hatte.