Spannung pur nicht nur beim VfB: Aufstieg, Abstieg, Relegation – der Stand von Bundesliga bis Kreisliga Stuttgart

Wer steigt auf? Wie viele und welche Absteiger gibt es in den einzelnen Fußball-Ligen? Wie sind die Modalitäten der Relegation? Wir liefern einen wöchentlich aktualisierten Überblick.

Ein paar Wochen noch, dann ist die Fußballsaison 2025/2026 Geschichte. Einstweilen steigt in den meisten Ligen die Spannung: Aufstieg, Abstieg, Relegation – es ist die Phase der Entscheidungen. Und eine Phase, in der auch heuer wieder nicht wenige ins Grübeln kommen dürften. Wie viele Absteiger es eigentlich jeweils gibt? Wer schon gerettet ist und wer noch rechnen muss? Wie eben in der Zusatzschicht Relegation die Modalitäten sind?

Wir liefern an dieser Stelle einen Überblick: von ganz oben in der Bundesliga bis ganz unten in der Kreisliga B. Und zwar immer dienstags in einer jeweils aktualisierten Fassung. Aufgelistet sind stets die Namen nach jetzigem Stand. Also wer nach den jetzigen Tabellenständen Aufsteiger, Absteiger und so weiter wäre. Namen, die dabei bereits endgültig sind, sind in kursiver Schrift aufgeführt. Jene, die sich noch ändern können, stehen in normalen Lettern.

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Bundesliga

Meister: FC Bayern München

Champions League (vier Teams): FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart

Europa League (2): TSG Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen

Conference League (1): SC Freiburg

Relegation gegen den Abstieg: VfL Wolfsburg (am 21. Mai zuhause und 25. Mai auswärts gegen den Dritten der zweiten Liga: Hannover 96)

Absteiger (2): 1. FC Heidenheim, FC St. Pauli

Zweite Bundesliga

Aufsteiger (2): FC Schalke 04, SV Elversberg

Relegation um den Aufstieg: Hannover 96 (am 21. Mai auswärts und 25. Mai zuhause gegen den 16. der Bundesliga: VfL Wolfsburg)

Relegation gegen den Abstieg: Arminia Bielefeld (am 22. Mai auswärts und 26. Mai zuhause gegen den Dritten der dritten Liga: MSV Duisburg)

Absteiger (2): Spvgg Greuther Fürth, Preußen Münster

Dritte Liga

Aufsteiger (2): VfL Osnabrück, Energie Cottbus

Relegation um den Aufstieg: MSV Duisburg (am 22. Mai zuhause und 26. Mai auswärts gegen den 16. der zweiten Bundesliga: Arminia Bielefeld)

Absteiger (4): TSV Havelse, SSV Ulm 1846, Erzgebirge Aue, 1. FC Schweinfurt 05

Regionalliga Südwest

Aufsteiger (1): SG Sonnenhof Großaspach

Absteiger (4): Bayern Alzenau, TSV Schott Mainz, TSG Balingen, Bahlinger SC

Aufsteiger (1): VfR Aalen

Aufstiegsspiele: VfR Mannheim. Modus: in einer Dreiergruppe um einen Regionalliga-Startplatz gegen die Zweiten der Oberligen Rheinland-Pfalz/Saar (FK 03 Pirmasens) und Hessen (FC Eddersheim). Einfachrunde mit je einem Heim- und einem Auswärtsspiel pro Team. Der baden-württembergische Qualifikant startet am 4. Juni mit einem Heimspiel gegen den hessischen Vertreter. Weitere Termine: 7. und 10. Juni.

Absteiger (4 oder 5): FSV Hollenbach, Türkischer SV Singen, FSV 08 Bietigheim-Bissingen, FC Denzlingen. Zudem Türkspor Neckarsulm, wenn der baden-württembergische Oberliga-Zweite in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert.

Der VfR Aalen feiert den Aufstieg in die Regionalliga. Foto: IMAGO/Eibner

Verbandsliga Württemberg

Aufsteiger (1): Young Boys Reutlingen

Aufstiegsspiele: FC Holzhausen. Am 13. Juni auswärts und am 21. Juni zuhause gegen den Gewinner des Duells zwischen dem südbadischen und dem nordbadischen Verbandsliga-Qualifikanten: SC Lahr – 1. FC Bruchsal.

Relegation gegen den Abstieg: Calcio Leinfelden-Echterdingen oder TSV Weilimdorf (Stand jetzt abhängig davon, ob sich der VfR Mannheim als Oberliga-Vizemeister in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga durchsetzt oder nicht). Termin: am 21. Juni gegen den Qualifikanten der vier Landesliga-Vizemeister (FV Löchgau, TSV Bernhausen, SG Empfingen, SSG Ulm).

Absteiger (5 oder 6): SSV Ehingen-Süd, FC Esslingen, TSG Tübingen, FSV Waiblingen, VfR Heilbronn. Zudem gegebenenfalls Calcio Leinfelden-Echterdingen – nach jetzigem Stand dann, wenn der VfR Mannheim als Oberliga-Vizemeister in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert. Die Absteigerzahl kann sich aber auch noch auf sieben erhöhen. Dies wäre der Fall, wenn vier württembergische Teams aus der Oberliga absteigen (dort gefährdet: FSV 08 Bietigheim-Bissingen, FSV Hollenbach, Türkspor Neckarsulm, 1. Göppinger SV, 1. FC Normannia Gmünd, TSG Backnang).

Landesliga, Staffel 2

Aufsteiger (1): TSV Ehningen

Relegation um den Aufstieg: TSV Bernhausen. Erste Runde am 10. Juni: Zweiter Staffel 1 (FV Löchgau) – Zweiter Staffel 3 (SG Empfingen), Zweiter Staffel 4 (SSG Ulm) – Zweiter Staffel 2 (TSV Bernhausen). Zweite Runde am 13. Juni mit dem Duell der beiden Erstrundengewinner. Sieger daraus im Finalspiel am 21. Juni gegen den Releganten der Verbandsliga (Stand jetzt Calcio Leinfelden-Echterdingen oder TSV Weilimdorf).

Relegation gegen den Abstieg: SC Geislingen. Erste Runde am 13. Juni: Zweiter Bezirksliga Stuttgart/Böblingen (SV Deckenpfronn) – Relegant Landesliga (SC Geislingen), Zweiter Bezirksliga Ostwürttemberg (SG Bettringen) – Zweiter Bezirksliga Neckar/Fils (1. FC Heiningen). Finalspiel der beiden Gewinner am 21. Juni.

Absteiger (3): TSV Plattenhardt, MTV Stuttgart, FV Sontheim/Brenz. Die Absteigerzahl kann sich aber auch noch auf vier erhöhen oder im mittlerweile unwahrscheinlichen Fall auf zwei verringern. Vier Absteiger wären es, wenn in der Verbandsliga am Ende drei Mannschaften des Landesliga-2-Staffelgebiets Direktabstiegsplätze belegen (dort gefährdet: FC Esslingen, Calcio Leinfelden-Echterdingen, TSV Weilimdorf, TSG Hofherrnweiler).

Der TSV Bernhausen (im Bild Lukas Walz) mischt nach seinem Sieg vom Wochenende weiter um den Aufstieg mit. Foto: Günter Bergmann

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

Aufsteiger (1): ASV Botnang

Relegation um den Aufstieg: SV Deckenpfronn. Erste Runde am 13. Juni: Zweiter Bezirksliga Stuttgart/Böblingen (SV Deckenpfronn) – Relegant Landesliga (SC Geislingen), Zweiter Bezirksliga Ostwürttemberg (SG Bettringen) – Zweiter Bezirksliga Neckar/Fils (1. FC Heiningen). Finalspiel der beiden Gewinner am 21. Juni.

Relegation gegen den Abstieg: SV Rohrau. Erste Runde am 13. Juni: Vizemeister Kreisliga A3 (FSV Deufringen) – Relegant Bezirksliga (SV Rohrau), Vizemeister Kreisliga A2 (GFV Ermis Metanastis Stuttgart) – Vizemeister Kreisliga A1 (Türkspor Stuttgart). Finalspiel der beiden Gewinner am 20. Juni.

Absteiger (4): SV Nufringen, Croatia Stuttgart, TSV Dagersheim, VfL Oberjettingen. Die Absteigerzahl kann sich realistisch betrachtet aber auch noch auf drei reduzieren – oder auf fünf erhöhen. Abhängig ist sie davon, wie viele Stuttgart/Böblingen-Teams aus der Landesliga direkt absteigen (dort gefährdet: MTV Stuttgart, TSV Plattenhardt, TV Echterdingen, GSV Maichingen). Als Formel gilt: Zahl der Landesliga-Direktabsteiger aus dem Kreis dieser genannten Teams + zwei = Zahl der Absteiger in der Bezirksliga. Sonderfall dabei: Steigt die erste Mannschaft des TV Echterdingen aus der Landesliga ab, ist Team zwei in der Bezirksliga automatisch einer der Absteiger.

Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1

Aufsteiger (1): OFK Beograd Stuttgart

Relegation um den Aufstieg: Türkspor Stuttgart. Erste Runde am 13. Juni: Vizemeister Kreisliga A3 (FSV Deufringen) – Relegant Bezirksliga (SV Rohrau), Vizemeister Kreisliga A2 (GFV Ermis Metanastis Stuttgart) – Vizemeister Kreisliga A1 (Türkspor Stuttgart). Finalspiel der beiden Gewinner am 20. Juni.

Relegation gegen den Abstieg: TSV Mühlhausen (in der ersten Runde gegen einen der Vizemeister der Kreisliga-B-Staffeln 1 bis 5. Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).

Absteiger (3): TB Untertürkheim, Sportkultur Stuttgart, SC Stammheim. Die Absteigerzahl kann sich aber auch noch auf vier erhöhen. Dies wäre der Fall, wenn am Ende in der Landesliga drei Stuttgart/Böblingen-Teams Direktabstiegsplätze belegen (dort gefährdet: MTV Stuttgart, TSV Plattenhardt, TV Echterdingen, GSV Maichingen. Siehe auch unter Rubrik „Absteiger“ bei der Landesliga).

Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2

Aufsteiger (1): FSV Waldebene Stuttgart-Ost

Relegation um den Aufstieg: GFV Ermis Metanastis Stuttgart. Erste Runde am 13. Juni: Vizemeister Kreisliga A3 (FSV Deufringen) – Relegant Bezirksliga (SV Rohrau), Vizemeister Kreisliga A2 (GFV Ermis Metanastis Stuttgart) – Vizemeister Kreisliga A1 (Türkspor Stuttgart). Finalspiel der beiden Gewinner am 20. Juni.

Relegation gegen den Abstieg: MK Makedonija Stuttgart (in der ersten Runde gegen einen der Vizemeister der Kreisliga-B-Staffeln 1 bis 5. Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).

Absteiger (3): Sportfreunde Stuttgart, TSV Heumaden, TV Kemnat. Die Absteigerzahl kann sich aber auch noch auf vier erhöhen. Dies wäre der Fall, wenn am Ende in der Landesliga drei Stuttgart/Böblingen-Teams Direktabstiegsplätze belegen (dort gefährdet: MTV Stuttgart, TSV Plattenhardt, TV Echterdingen, GSV Maichingen. Siehe auch unter Rubrik „Absteiger“ bei der Landesliga).

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 1

Aufsteiger (1): SV Sillenbuch II

Relegation um den Aufstieg: TSV Rohr II (Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 2

Aufsteiger (1): SGM Steinhaldenfeld/Max-Eyth-See

Relegation um den Aufstieg: TSV Plattenhardt III (Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 3

Aufsteiger (1): Tunaspor Echterdingen

Relegation um den Aufstieg: TSV Musberg II (Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 4

Aufsteiger (1): TSV Leinfelden

Relegation um den Aufstieg: Omonia GFV Vaihingen (Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 5

Aufsteiger (1): Sportvg Feuerbach II

Relegation um den Aufstieg: SSV Zuffenhausen II (Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).