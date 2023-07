1 Porträts wie dieses – von Astrid und Wolfgang – will das MIK in der Ausstellung „Immergrün“ von Mai an zeigen – wenn Corona es zulässt. Foto: Loredana Nemes

Das Ludwigsburger Stadtmuseum legt sein Jahresprogramm 2021 vor und hofft, dass trotz Corona vieles davon wahr wird. Es hat spannende Ausstellungen auf Lager, zum Beispiel ein Fotoprojekt, für das die Berliner Künstlerin Loredana Nemes Liebespaare porträtiert hat, die schon ein halbes Jahrhundert oder länger zusammen sind.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Wie plant man ein Jahresprogramm, wenn man nicht weiß, was Corona zulassen wird? „Wir wollen nicht antizipieren, was wir alles nicht tun können. Wir schauen, wie wir das anbieten können, was wir anbieten wollen“, sagt Alke Hollwedel entschieden. Die Leiterin des Ludwigsburg Museums (MIK) und ihr Team haben das Jahr 2021 mit Ausstellungen und Begleitveranstaltungen komplett durchgeplant – wegen der vielen Unbekannten, die Covid-19 den Kulturinstitutionen aufnötigt, auch „viele Formate in drei, vier Varianten“, wie Leonie Fuchs berichtet. Sie ist im MIK für Bildung und Vermittlung zuständig.