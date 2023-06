1 Michele Di Romana fehlt Pleidelsheim mindestens bis zur möglichen Relegation. Foto: avanti

Eine spannende Ausgangslage hält die Bezirksliga Enz/Murr vor den verbleibenden beiden Spieltagen bereit. Der Meister steht mit dem TV Pflugfelden zwar bereits fest. Dahinter gibt es aber einen Dreikampf mit dem GSV Pleidelsheim (66), dem TSV Münchingen (62) und dem TSV Phönix Lomersheim (60). Und obwohl Lomersheim sechs Punkte Rückstand hat, könnte die Mannschaft noch einmal voll ins Rennen um den Relegationsplatz einsteigen. Denn: Lomersheim hat am Samstagabend um 18 Uhr im direkten Duell den GSV Pleidelsheim zu Gast – würde mit einem Sieg also auf drei Punkte heranrücken und hätte dann vor dem letzten Spieltag, an dem Lomersheim auf Münchingen trifft, bei nur noch drei Punkten Rückstand das bessere Torverhältnis.