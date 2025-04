Der Jury ist die Entscheidung nicht leicht gemacht worden. Doch am Ende überzeugt die 19-jährige Leonie Reber aus Welzheim mit Natürlichkeit, Wissen und Heimatverbundenheit.

Die neue Schwäbische Waldfee heißt Leonie Reber. Die 19-Jährige aus Welzheim ist am Donnerstagabend, 10. April, auf der historischen Burg Waldenstein in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) zur 11. Repräsentantin der Freizeitregion Schwäbischer Wald gewählt worden.

Laut einer Mitteilung des Landratsamts haben die beiden Bewerberinnen, Leonie Reber und Patricia Kugler aus Murrhardt, für einen spannenden Wahlabend gesorgt und den Jurorinnen und Juroren die Entscheidung nicht leicht gemacht. Letztlich entschieden sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Mitgliedskommunen des Vereins Schwäbischer Wald Tourismus und dessen Vorsitzender, Rems-Murr-Landrat Richard Sigel, für Leonie Reber. „Beide Kandidatinnen hatten das Potenzial, Schwäbische Waldfee zu werden“, erklärt der Kreischef Richard Sigel. Für ihre Begeisterung und Bereitschaft, für den Schwäbischen Wald zu werben, verdienten beide Dank, Respekt und Anerkennung.

Am Ende habe Leonie Reber mit Natürlichkeit, Wissen und Heimatverbundenheit überzeugt. Sie wolle in ihrem Amtsjahr als 11. Schwäbische Waldfee möglichst viele Menschen für die Schönheit der Region begeistern. Mit ihren Antworten habe die 19-Jährige bewiesen, dass der Schwäbische Wald für sie mehr ist als nur eine Region. Der Schwäbische Wald sei für sie „Heimat, Rückzugsort und Entdeckungsraum zugleich, hier habe ich viele schöne Erinnerungen sammeln können“, schwärmte Leonie Reber.

„Deshalb möchte ich vor allem den Jüngsten genauso schöne Erlebnisse ermöglichen. Ich möchte den Menschen die Vielfalt, die Geschichte und Kultur unserer Heimat zeigen und sie mit meiner Begeisterung anstecken.“

Künftig wird die frischgebackene Amtsträgerin im Feenkleid für den Schwäbischen Wald werben und mit ihrem „Feen-Dienstwagen“, einem Mini Cabrio, gesponsert vom Autohaus Mulfinger und der Kreissparkasse Waiblingen, durch den Schwäbischen Wald zu ihren Auftritten fahren.

Auch den Moderatorinnen des Wahlabends, den noch amtierenden Schwäbischen Waldfeen Mya und Lea Schuler, sprach der Landrat Richard Sigel seinen Dank aus für die gelungenen Auftritte, welche die Zwillinge für den Schwäbischen Wald bisher wahrgenommen haben. „Überall, wo ihr aufgetreten seid, war die Begeisterung groß, und ihr habt mit eurem freundlichen Wesen für die Natur und Region sensibilisiert“, betonte Sigel. „Damit habt ihr einen wichtigen Beitrag geleistet, dass die Menschen die Natur schätzen und auch schützen.“

Die offizielle Kür findet am 1. Mai beim traditionellen Kindernaturerlebnisfest auf dem Gelände der Waldakademie Mönchhof in Kaisersbach statt. Dort wird Leonie Reber feierlich die Feenamtskette überreicht. In den kommenden zwölf Monaten wird sie als Schwäbische Waldfee bei zahlreichen Veranstaltungen auftreten und dabei mit Herz, Wissen und Begeisterung den Schwäbischen Wald repräsentieren.

Weitere Informationen unter: www.schwaebischerwald.com