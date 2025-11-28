Verborgene Winkel, schaurige Geschichten: Baden-Württembergs Nachtwächter holen die Vergangenheit zurück und präsentieren Städte wie Stuttgart, Tübingen oder Aalen in einem anderen Licht. Alles zu Terminen, Preisen und weiteren Informationen gibt es hier.

Die Schatten in den alten Gassen Baden-Württembergs bargen einst geheimnisvolle Geschichten. Nachtwächter im traditionellen Gewand, ausgestattet mit Laterne und Hellebarde, übernehmen heute die Rolle der Zeitreisenden, die Anekdoten von Räubern und Hexen lebendig werden lassen. Ein Spaziergang mit ihnen ist ein Eintauchen in eine längst vergangene Zeit. Die spannenden Touren bieten nicht nur Gänsehautmomente, sondern einen einzigartigen Blick hinter die beleuchteten Fassaden unserer Gegenwart. Wer sich von der dunklen, aufregenden Vergangenheit verzaubern lassen möchte, findet hier die interessantesten Nachtwächterführungen in Baden-Württemberg.

Nachtwächter & Co. Tour Stuttgart Begleitet von einer historischen Figur im mittelalterlichen Gewand entführt eine Nachtwächterführung in Stuttgart in den 700 Jahre alten „Stutengarten". Im Laternenschein werden an Orten wie dem Bohnenviertel und dem Alten Schloss geheimnisvolle, aber auch lustige Geschichten von Bohnenkönig, Heiligen und Herzögen lebendig. So offenbart sich die alt-schwäbische Seite Stuttgarts, und auch für Kinder gibt es viel zu entdecken.

Termine: Nach Verfügbarkeit frei wählbar für Gruppen bis zehn Personen

Nach Verfügbarkeit frei wählbar für Gruppen bis zehn Personen Preis : 169 Euro bis zehn Personen, für jede weitere Person zwölf Euro Aufpreis bis maximal 30 Personen

: 169 Euro bis zehn Personen, für jede weitere Person zwölf Euro Aufpreis bis maximal 30 Personen Dauer: 90 Minuten, Verlängerung um jede weitere halbe Stunde zuzüglich 40 Euro

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite von k3 Statdführungen.

Nachtwächterführung zur Biedermeier-Zeit in Waiblingen

Der Waiblinger Nachtwächter lädt zu einem atmosphärischen Rundgang durch das nächtliche Waiblingen der Biedermeierzeit ein. Authentisch gekleidet mit Laterne und Hellebarde, erweckt er in allerlei Erzählungen die beschauliche Vergangenheit an noch heute existierenden Orten zum Leben.

Termine: Am 14. Dezember um 18.30 Uhr sowie am 17. Januar 2026 um 18 Uhr

Am 14. Dezember um 18.30 Uhr sowie am 17. Januar 2026 um 18 Uhr Preis: Zwölf Euro

Zwölf Euro Dauer: 90 Minuten

Mehr dazu gibt es auf der Webseite der Tourismus Marketing Baden-Württemberg.

Nachtwächterrundgang in Calw

Der Nachtwächter sorgte einst für Ruhe und Ordnung in der Stadt und warnte schlafende Bürger vor Feuern, Feinden und Dieben. So manchem Halunken und Bösewicht ist er dabei begegnet und hat seither einige Geschichten und Sagen auf Lager, die in gemütlicher Runde zum Besten gegeben werden.

Termine: Am 5. und 19. Dezember jeweils um 20 Uhr

Am 5. und 19. Dezember jeweils um 20 Uhr Preis: Erwachsene zwölf Euro, Ermäßigte zehn Euro

Erwachsene zwölf Euro, Ermäßigte zehn Euro Dauer: Zwei Stunden

Weitere Informationen finden Interessierte in der Führungsbroschüre der Stadt Calw.

Nachtwächterführung in Besigheim

Wenn der Tag in Besigheim in die Dämmerung übergeht, beginnt eine Führung, die das frühere Leben im stockdunklen Städtchen greifbar macht. Der Nachtwächter erzählt, wie er und die Türmer einst Schulter an Schulter für die Sicherheit der Bewohner sorgten. Sein Weg durch die verwinkelten Gassen wird dabei zu einer lebendigen Schilderung seiner vielseitigen Dienste und eröffnet fesselnde Perspektiven auf eine entbehrungsreiche, doch spannende Ära.

Termine: 12. Dezember um 17 Uhr

12. Dezember um 17 Uhr Preis: Sechs Euro

Sechs Euro Dauer: Etwa 90 Minuten

Weitere Informationen zur Anmeldung gibt es auf der Homepage der Stadtverwaltung Bietigheim-Bissingen.

Auf den Spuren der Nachtwächter in Heidelberg

Früher hallte der Nachtwächterruf stündlich durch die Gassen der kurfürstlichen Residenzstadt am Neckar. Heute lässt der Heidelberger Nachtwächter diese Tradition wieder aufleben, wenn er von seinen nächtlichen Streifzügen berichtet. Dabei spannt er einen weiten Bogen durch Heidelbergs reiche Geschichte, von den Straßen und Plätzen bis zu ihren berühmtesten Bewohnern, begleitet von so mancher amüsanter Anekdote.

Termine: Öffentliche Führungen finden jeden Samstag um 20.30 Uhr statt, beginnend mit dem 29. Dezember (19 Uhr) auch jeden zweiten Montag um 19.30 Uhr, im Dezember zusätzliche Termine am 2., 9. und 30. um 19 Uhr.

Öffentliche Führungen finden jeden Samstag um 20.30 Uhr statt, beginnend mit dem 29. Dezember (19 Uhr) auch jeden zweiten Montag um 19.30 Uhr, im Dezember zusätzliche Termine am 2., 9. und 30. um 19 Uhr. Preis: Erwachsene 14 Euro, Schüler und Studenten neun Euro. Private Gruppenführungen gibt es je nach Dauer zwischen 199 und 279 Euro.

Erwachsene 14 Euro, Schüler und Studenten neun Euro. Private Gruppenführungen gibt es je nach Dauer zwischen 199 und 279 Euro. Dauer: Öffentliche Führungen 90 Minuten, Gruppenführungen zwischen 60 und 120 Minuten

Mehr Informationen, zum Beispiel zur Buchung, gibt es auf der Website der Heidelberger Nachtführungen.

Nachtwächterführung in Villingen-Schwenningen

Früher streifte der Nachtwächter durch Villingens Gassen, um für Sicherheit zu sorgen. Heute schlägt Nachtwächter Gunther Schwarz bei seinem abendlichen Rundgang andere Kapitel der Stadtgeschichte auf: von Hygiene bis Huren, von Beleuchtung bis Belagerungen. Vor dem Franziskaner Kulturzentrum beginnend, wird die Vergangenheit Villingens so auf lebendige Weise erfahrbar gemacht.

Termine: 9. Dezember um 18 Uhr

9. Dezember um 18 Uhr Preis: 13 Euro

13 Euro Dauer: nicht bekannt

Näheres gibt es auf der Webseite der Stadt Villingen-Schwenningen.

Historische Nachtwächtertour durch Neubulach

Wenn es in Neubulach langsam dunkel wird, beginnt eine stimmungsvolle Tour durch das Städtle voller Charme und Gemütlichkeit. Ein historischer Nachtwächter zeigt dabei die Sehenswürdigkeiten und lässt die verborgenen Geschichten der Stadt lebendig werden.

Termine: 27. Februar um 17 Uhr, 24. April und 29. Mai 2026 um 18 Uhr

27. Februar um 17 Uhr, 24. April und 29. Mai 2026 um 18 Uhr Preis: Erwachsene zehn Euro, Kinder zwischen sieben und 14 Jahren fünf Euro

Erwachsene zehn Euro, Kinder zwischen sieben und 14 Jahren fünf Euro Dauer: Etwa 90 Minuten

Mehr Informationen und weitere Termine im Jahr 2026 finden Interessierte auf der Webseite der Stadt- und Kurverwaltung Neubulach.

Mit dem Aalener Nachtwächter unterwegs

Seit 20 Jahren hallt der Ruf „Hört ihr Leut' und lasst euch sagen…" durch die Aalener Altstadt, wenn der Nachtwächter seine Runden dreht. Er weckt die Geschichte der Stadt mit Anekdoten und Schwänken zum Leben, wobei die Sage des Napoleonfensters, die Figur des Schubart und das Wahrzeichen – der Aalener Spion – besondere Aufmerksamkeit erhalten.

Termine: 6., 13. und 20. Dezember um 18 Uhr

6., 13. und 20. Dezember um 18 Uhr Preis: Erwachsene acht Euro, Kinder zwischen sechs und 16 Jahren vier Euro

Erwachsene acht Euro, Kinder zwischen sechs und 16 Jahren vier Euro Dauer: 90 Minuten

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite Aalen Tourismus.

Nachtwächter Tour durch Ulm

Die jahrhundertealte Tradition des Nachtwächterrufs „Hört ihr Leut und lasst Euch sagen..." wird in Ulm wieder lebendig. Eine Führung bietet hier die Möglichkeit, den Erzählungen zweier Nachtwächter zu lauschen, die mit ihren Anekdoten aus vergangener Zeit die Stadtgeschichte auf einzigartige Weise erfahrbar machen.

Termine: 3. und 10. Dezember um 21 Uhr

3. und 10. Dezember um 21 Uhr Preis: Erwachsene 15 Euro, Ermäßigte elf Euro

Erwachsene 15 Euro, Ermäßigte elf Euro Dauer: nicht bekannt

Näheres zur Buchung gibt es auf der Tourismus-Homepage der Stadt Ulm.

Nachtwächters G’schichten in Esslingen am Neckar

In der Freien Reichsstadt Esslingen führt der Rundgang durch die nächtlichen Altstadtgassen. Dabei begleitet eine historische Figur, der Esslinger Nachtwächter, mit Laterne und Hellebarde. Er erzählt, wie einst das Schicksal der Stadt von seinem wachsamen Blick abhing, der über Brandschutz, feindliche Truppen und so manchen „groben Unfug" bis hin zum „Lärmen im Ort" wachte.

Termine: Gruppenführungen auf Anfrage

Gruppenführungen auf Anfrage Preis: 13 Euro pro Person bei einer Gruppe von mindestens zwölf und maximal 30 Personen

13 Euro pro Person bei einer Gruppe von mindestens zwölf und maximal 30 Personen Dauer: 90 Minuten

Mehr Informationen gibt es auf der Webseite des Stadtmarketing Esslingen.

Nachtwächterführung auf dem Rottweiler Weihnachtsmarkt

Im historischen Outfit nimmt der Nachtwächter die Teilnehmer mit auf seinen nächtlichen Rundgang durch die historische Altstadt. Dabei erzählt er von Pflichten und Aufgaben längst vergessener Tage.

Termine: 4. Dezember um 18.15 Uhr und 14. Dezember um 17 Uhr

4. Dezember um 18.15 Uhr und 14. Dezember um 17 Uhr Preis: Kostenlos, dennoch ist eine Anmeldung notwendig

Kostenlos, dennoch ist eine Anmeldung notwendig Dauer: 30 Minuten

Näheres zur Buchung finden Interessierte auf der Tourismus-Homepage der Stadt Rottweil.

Nachtwächterinführung durch Mannheim

Mit Laterne und Hellebarde ausgestattet entführt das Nachtwächterweib Marie die Teilnehmer in die Gassen der ehemaligen Altstadt, wo sie Kurioses und Schauriges aus längst vergangenen Zeiten zu berichten weiß. Ihre Geschichten, gespickt mit Anekdoten über „unehrliche Berufe", den Musenhof oder das leidgeplagte Nachtwächtersleben, versprechen einen humorvollen und spannenden Ausflug durch die Stadtgeschichte.

Termine: 29. Dezember um 20 Uhr; 9. Januar, 21. Februar und 11. April 2026 um 21 Uhr

29. Dezember um 20 Uhr; 9. Januar, 21. Februar und 11. April 2026 um 21 Uhr Preis: Erwachsene 15 Euro, Kinder bis 13 Jahre zahlen 13 Euro

Erwachsene 15 Euro, Kinder bis 13 Jahre zahlen 13 Euro Dauer: 90 Minuten

Mehr dazu gibt es auf der Webseite der Erlebnisführungen Mannheim.

Lebendige Nachtwächtertour durch Tübingen

Eine Nachtwächtertour durch Tübingen eröffnet eine besondere Perspektive auf die malerischen Gassen der historischen Stadt. Der Rundgang führt zu den schönsten Plätzen der Altstadt, vom Marktplatz mit seinem prächtigen Rathaus bis zum Holzmarkt mit der beeindruckenden Stiftskirche. Dabei werden unterhaltsame Geschichten über bedeutende Persönlichkeiten – von Studenten und Professoren bis zu Wächtern und den berühmten Weinbauern, den Gôgen – lebendig. Gespickt mit Kuriositäten und Anekdoten, macht diese Führung das mittelalterliche Tübingen greifbar und verspricht eine zauberhafte Entdeckungsreise bei Nacht.

Termine: 5. Januar und 28. Februar 2026 um 18 Uhr, 12. März 2026 um 19 Uhr sowie 23. April 2026 um 20 Uhr

5. Januar und 28. Februar 2026 um 18 Uhr, 12. März 2026 um 19 Uhr sowie 23. April 2026 um 20 Uhr Preis: 15 Euro

15 Euro Dauer: 90 Minuten

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite Stadtführung Tübingen.