Verborgene Winkel, schaurige Geschichten: Baden-Württembergs Nachtwächter holen die Vergangenheit zurück und präsentieren Städte wie Stuttgart, Tübingen oder Aalen in einem anderen Licht. Alles zu Terminen, Preisen und weiteren Informationen gibt es hier.
Die Schatten in den alten Gassen Baden-Württembergs bargen einst geheimnisvolle Geschichten. Nachtwächter im traditionellen Gewand, ausgestattet mit Laterne und Hellebarde, übernehmen heute die Rolle der Zeitreisenden, die Anekdoten von Räubern und Hexen lebendig werden lassen. Ein Spaziergang mit ihnen ist ein Eintauchen in eine längst vergangene Zeit. Die spannenden Touren bieten nicht nur Gänsehautmomente, sondern einen einzigartigen Blick hinter die beleuchteten Fassaden unserer Gegenwart. Wer sich von der dunklen, aufregenden Vergangenheit verzaubern lassen möchte, findet hier die interessantesten Nachtwächterführungen in Baden-Württemberg.